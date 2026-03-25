財務に強い社長は絶対にこれを覚えています！会社を守るために必ず見てください！
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「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「財務に強い社長は絶対にこれを覚えています！会社を守るために必ず見てください！」と題した動画を公開。数字に強い経営者になるために不可欠な「簿記の勘定科目」について解説した。
動画ではまず、経営者が数字に強くなる必要性について、「経営者は経営責任を負っている立場だから」と市ノ澤翔氏は語る。会社を継続させ、雇用を守り、利益とキャッシュを生み出し続けるためには、数字の理解が不可欠であると説いた。しかし、多くの中小企業経営者は数字に弱く、7割の会社が赤字という現状を指摘。特にコロナ融資の返済に窮し、倒産する企業が増えている背景には、借りたお金を無計画に使ってしまうという「数字への弱さ」があると分析した。
その上で市ノ澤氏は、数字に強くなるための基礎として「簿記の勘定科目をマスターして欲しい」と強調。すべての勘定科目は「資産」「負債」「純資産」「費用」「収益」の5つのグループのいずれかに属するとし、それぞれの意味を理解することが、決算書を読み解き会社の現状を正しく把握する第一歩になると解説した。
動画では、これら5つのグループに分類される具体的な勘定科目を一つひとつ丁寧に説明。例えば、「資産の部」には1年以内に現金化される「流動資産（現金預金、売掛金、棚卸資産など）」と、1年以上にわたって使用する「固定資産（建物、車両運搬具、ソフトウェアなど）」があること。「負債の部」も同様に「流動負債（買掛金、短期借入金など）」と「固定負債（長期借入金など）」に分かれることなど、経営者が最低限知っておくべき項目を網羅的に解説した。
市ノ澤氏は、「勘定科目の意味が分かれば決算書は楽しくなる」と述べ、簿記の知識が会社の未来を守るための強力な武器になると結論付けた。これらの勘定科目を理解することで、自社の財務状況を正確に把握し、適切な経営判断を下せる「成功する側の経営者」になれると締めくくった。
動画ではまず、経営者が数字に強くなる必要性について、「経営者は経営責任を負っている立場だから」と市ノ澤翔氏は語る。会社を継続させ、雇用を守り、利益とキャッシュを生み出し続けるためには、数字の理解が不可欠であると説いた。しかし、多くの中小企業経営者は数字に弱く、7割の会社が赤字という現状を指摘。特にコロナ融資の返済に窮し、倒産する企業が増えている背景には、借りたお金を無計画に使ってしまうという「数字への弱さ」があると分析した。
その上で市ノ澤氏は、数字に強くなるための基礎として「簿記の勘定科目をマスターして欲しい」と強調。すべての勘定科目は「資産」「負債」「純資産」「費用」「収益」の5つのグループのいずれかに属するとし、それぞれの意味を理解することが、決算書を読み解き会社の現状を正しく把握する第一歩になると解説した。
動画では、これら5つのグループに分類される具体的な勘定科目を一つひとつ丁寧に説明。例えば、「資産の部」には1年以内に現金化される「流動資産（現金預金、売掛金、棚卸資産など）」と、1年以上にわたって使用する「固定資産（建物、車両運搬具、ソフトウェアなど）」があること。「負債の部」も同様に「流動負債（買掛金、短期借入金など）」と「固定負債（長期借入金など）」に分かれることなど、経営者が最低限知っておくべき項目を網羅的に解説した。
市ノ澤氏は、「勘定科目の意味が分かれば決算書は楽しくなる」と述べ、簿記の知識が会社の未来を守るための強力な武器になると結論付けた。これらの勘定科目を理解することで、自社の財務状況を正確に把握し、適切な経営判断を下せる「成功する側の経営者」になれると締めくくった。
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