女優の北川景子（39）が23日、都内で行われたキッコーマンの新CM発表会に出席した。

同社のCMに初出演した北川。17歳の時から20年以上毎日豆乳を飲んでいるといい「最近は、ジムの先生から“プロテインの粉と混ぜて飲むのがいいよ”ってお勧めしていただいて。4、5年は毎朝プロテインを豆乳で飲むっていうのが、日課になっています」と語った。

家庭料理にも豆乳が大活躍しているようで「一番多いのは豆乳鍋。あとは、子供たちにスープやプリンにしたり。パウンドケーキを焼く時に豆乳にするのも結構おいしかったりします」とコメント。我が子の反応についても「おいしいって食べてくれます」と笑顔で明かした。

20年に長女、24年に長男を出産。コロナ禍の出産だったため妊娠中は自宅で過ごすことが多く、自身の生活を見直し、タンパク質の重要性を学んだ。「勉強していく中で、タンパク質を朝に摂ることが大切ということを知って、それ以来は、朝食にたんぱく質のものを入れるようにしています」と母としてのこだわりを明かした。

4月から新年度を迎えるにあたり「上の娘が年長さんになる。幼稚園が最後の年になるので、私も1日1日大切に過ごしたい。とにかく健康に気を遣って生きていきたい」と宣言。自身も8月に40代のスタートを切る。「元気に40歳を迎えられるように、セルフケアを重要視していきたい」と意気込んでいた。