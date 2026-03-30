俳優・北川景子（39）の夫で歌手のDAIGO（47）が27日、Xを更新。長女が直筆で書いた歌詞を公開し、反響が寄せられている。【映像】DAIGOの子どもたちや長女の直筆2016年に北川と結婚し、5歳の長女と2歳の長男、2人の子どもを育てているDAIGO。3月24日の投稿で、内閣総理大臣を務めた祖父・竹下登の銅像の足元に座る子どもたちの写真を披露すると、「お子さん2人とも大きくなってる」「娘ちゃんの足の長さビックリ」などのコメ