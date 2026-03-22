＜大相撲三月場所＞◇千秋楽◇22日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】最高潮のタイミングで耳を疑う“場違い”なヤジ（実際の様子）

大相撲三月場所、十四日目に14場所ぶり3度目の幕内最高優勝を決めた関脇・霧島（音羽山）の優勝インタビューが全取組後に行われた。霧島の人柄が表れる素敵なインタビューに館内のファンが温かい拍手と歓声を送る中、そんな空気に水を差す“場違い”なヤジが館内に響き、静まり返る事態に。「なんだ今のおっさん」「面白いと思ってんのか？」「大阪クオリティのヤジ」など批判が相次いだ。問題のインタビュー全文、実際のやり取りは次の通り。

インタビューに水を差す「場違い」なヤジ

（館内アナウンス）

ここで、優勝力士インタビューであります。インタビューは、NHK大田雅英アナウンサーです

（場内、割れんばかりの拍手と歓声）

アナ：それでは、優勝しました霧島関に伺います。おめでとうございます！

霧島：ありがとうございます。（場内、さらに大きな拍手）

アナ：3回目の優勝ということになりました。久しぶりに今、賜杯を抱きましたが、どんなお気持ちでしょう？

霧島：めちゃくちゃ重かったです、久しぶりに。はい。

アナ：今「久しぶりに」とおっしゃいました。過去2回の優勝と比べて、今回の優勝、気持ちはどうですか？

（館内から「大関」の掛け声）

霧島：はい、嬉しいです。はい。（場内拍手）

アナ：今日、取組後、少し足を気にしていましたかね？ 大丈夫でしょうか？

霧島：大丈夫です。はい。

アナ：今、このインタビューに入る前に情報が入ってきて、相撲協会がですね、霧島関の大関昇進に向けて「臨時理事会」の開催をしようということで、動き始めました。（場内、最高潮の歓声）

アナ：どう思いますか？

霧島：いや、まだまだなんですけど、はい、頑張ります。

アナ：大関から下がっておよそ2年の月日が流れました。この時を願って、ここまで努力をされてこられたんだと思いますが、ここまでの道のり、振り返ってどうですか？

霧島：えー、本当、下がって、諦めずに、自分のやることを信じて、いつか戻るんだと自分でも自分を信じて頑張りました。はい。（拍手）

アナ：ここまでのおよそ2年は、どうでしょう、長かったですか？

霧島：まぁ、そうですね、はい。

アナ：その中でここまで頑張ってこられたのは、昨日のインタビューでは「稽古だ」とおっしゃってましたね。

霧島：そうですね、あの、まぁ親方（師匠の音羽山親方・元横綱鶴竜）から言われて、まぁ変わらず、えー、稽古やることをしっかりやっていけって言われたんで。まぁ親方の言うこと聞いて、良かったと思います。はい。

アナ：大関から下がったところで、ちょうどタイミングが師匠が鶴竜の音羽山親方になって、親方がずっと近くにいてくれましたね。親方には何と報告したいですか？

霧島：まぁ、そうですね、えー、まぁ、これからもっとさらに上を目指して頑張りたいと思うので。はい、頑張りますしかないので。はい。

アナ：それと、間違いなくここまで頑張る原動力になったと思いますが、ご家族の皆さん、今日大阪に呼んだんですか？

霧島：はい、来てます。はい。えー、今日、家族も娘も、はい。それで今日、お母さんの誕生日なんですよ。えー、いいプレゼント、はい、最高の、はい。

アナ：優勝と、それからどうやら大関に戻れるという報告と、素晴らしいですね。

霧島：最高です。（拍手）

アナ：改めて伺いますけども、今場所の相撲内容は一番良かったところ、どこですか？

霧島：えー、あの、まぁ思いっきり当たってるので。まぁそれに信じて、はい、頑張りました。

「一球入魂！！」（会場静まり返るヤジ）

アナ：思い切り当たることができた。体の状態も良かったんでしょうか。

霧島：はい、良かったと思います。はい。

アナ：初優勝もそういえばここ大阪でした。霧島関にとって、この春場所、大阪、どんなイメージでしょう？

霧島：そうですね、一番、初優勝。えー思い出一番残ってるので。えー、いつも大阪で優勝したから、えー、また優勝できるかなと思って。まぁそういうの信じて、はい、頑張りましたので。はい。（拍手）

アナ：今日も大勢の大阪のファンの皆さんが集まっているんですけども、大阪で一番好きなところはどんなところですか？

霧島：（照れ笑いを浮かべながら）まぁね、皆さんいつも、はい、応援してくれて、はい。はい、それです。

アナ：応援、とても大きいですか？

霧島：そうですね、はい。やっぱり応援のおかげで、はい。

アナ：先ほどお母さんの誕生日だとご紹介してくれましたが、実は関取も来月、30歳の誕生日を迎えて夏場所に入ることになりますね。

霧島：はい、そうです。まだ……まだまだ若いので、はい、頑張ります。はい。

アナ：この先、どんな相撲人生を歩んでいきましょうか。

霧島：えー、もっとですね、えー、もっと強い体作って、えー、もっと優勝するように頑張っていきたいと思います。はい。

アナ：本当におめでとうございます！

霧島：はい、ありがとうございました。

なお、千秋楽、結び前の一番で大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）に押し出しで敗れて3敗目を喫した霧島。有終の美を白星で飾ることはできなかったが、自身初の殊勲賞を受賞。さらに日本相撲協会は大関再昇進を審議する臨時理事会を25日に開くことが報道された。理事会で昇進が見送られたことはなく、これで霧島の大関昇進は確実となった。（ABEMA／大相撲チャンネル）