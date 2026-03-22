【Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜】ディズニー作品の舞台がテーマ、第1弾は『ベイマックス』！
「Disney Fantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」（以下DFS）にて、ディズニー作品の舞台を空想の中で旅する新コレクション「Voyage of Stories（ヴォヤッジ オブ ストーリーズ） 〜空想旅スーベニア〜」がスタートする。
＞＞＞「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」をチェック！（写真11点）
ディズニー作品には、物語を彩る魅力的な「舞台（場所）」が数多く存在する。新コレクション「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」はその「舞台」に着目し、「もしその場所に行けたら？」という空想から誕生した。テーマは、「旅先でふと出会い、思わず手に取ったスーベニア（お土産）」。物語での各舞台の情景や象徴的なモチーフをデザインに落とし込み、旅先で思わず手に取ってしまうアイテムを目指して開発した。
実用的なアイテムを中心にラインアップしており、普段の生活の中においても、映画の世界を旅しているような気分を味わうことができる、大人のためのコレクションアイテムだ。
その記念すべき第1弾として、ディズニー・アニメーション映画『ベイマックス』のキャラクターカラーである白をイメージした記念日「4（シ）月6（ロ）日（ベイマックスの日）」を前に、作品の舞台「サンフランソウキョウ」をテーマにしたTシャツやバッグ、雑貨など全7アイテムが2026年3月23日（月）に発売される。
主人公であるベイマックスやヒロ・ハマダが暮らす、「サンフランソウキョウ」は、サンフランシスコと東京を合体させたような架空の近未来都市。そこで売られているスーベニアをイメージしたベースボールシャツ、半袖Tシャツ、ナップサック、ビニール傘、プリントタオル、アクリルキーホルダー、ラゲッジタグは、「サンフランソウキョウ」の和と洋が融合した近未来的な風景やMIXカルチャーの世界観を感じさせるデザインが特徴だ。普段使いからレジャー先など様々なシチュエーションで活躍するラインアップとなっている。
そして、対象期間中「ベルメゾンネット キャンペーン」を開催。ディズニー商品を7000円（税込）以上のご注文＆エントリーで、抽選で300名に「ベイマックスのアクリルフォトスタンド（非売品）」がプレゼントされる。
今後の商品ラインアップは、毎月1作品をピックアップし、作品の世界観を存分に生かした商品を展開してい区という。DFSとして初めて取り扱う作品も多数登場予定とのこと。
第2弾は2026年4月下旬に『ミラベルと魔法だらけの家』、第3弾は2026年5月下旬に『メリー・ポピンズ』の予定。今後の情報をお見逃しなく。
（C） Disney
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ディズニー作品には、物語を彩る魅力的な「舞台（場所）」が数多く存在する。新コレクション「Voyage of Stories 〜空想旅スーベニア〜」はその「舞台」に着目し、「もしその場所に行けたら？」という空想から誕生した。テーマは、「旅先でふと出会い、思わず手に取ったスーベニア（お土産）」。物語での各舞台の情景や象徴的なモチーフをデザインに落とし込み、旅先で思わず手に取ってしまうアイテムを目指して開発した。
実用的なアイテムを中心にラインアップしており、普段の生活の中においても、映画の世界を旅しているような気分を味わうことができる、大人のためのコレクションアイテムだ。
主人公であるベイマックスやヒロ・ハマダが暮らす、「サンフランソウキョウ」は、サンフランシスコと東京を合体させたような架空の近未来都市。そこで売られているスーベニアをイメージしたベースボールシャツ、半袖Tシャツ、ナップサック、ビニール傘、プリントタオル、アクリルキーホルダー、ラゲッジタグは、「サンフランソウキョウ」の和と洋が融合した近未来的な風景やMIXカルチャーの世界観を感じさせるデザインが特徴だ。普段使いからレジャー先など様々なシチュエーションで活躍するラインアップとなっている。
そして、対象期間中「ベルメゾンネット キャンペーン」を開催。ディズニー商品を7000円（税込）以上のご注文＆エントリーで、抽選で300名に「ベイマックスのアクリルフォトスタンド（非売品）」がプレゼントされる。
今後の商品ラインアップは、毎月1作品をピックアップし、作品の世界観を存分に生かした商品を展開してい区という。DFSとして初めて取り扱う作品も多数登場予定とのこと。
第2弾は2026年4月下旬に『ミラベルと魔法だらけの家』、第3弾は2026年5月下旬に『メリー・ポピンズ』の予定。今後の情報をお見逃しなく。
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