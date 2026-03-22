辻希美、次男・昊空（そら）くんの13歳バースデーパーティーの様子公開 夫・杉浦太陽との3ショット＆豪華パーティーメニューが話題
【モデルプレス＝2026/03/22】タレントの辻希美が3月22日、自身のInstagramを更新。次男・昊空（そら）くんのバースデーパーティーの様子を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「ママより大きくなってる」13歳次男＆タレント夫との自宅3ショット
辻は「昨日はソラの13歳のお誕生日でしたそらのお友達が来てくれて一緒にお祝いしたよ」とつづり、写真を投稿。「13」という大きなバルーンを持った昊空くんのソロショットや辻、夫でタレントの杉浦太陽との3ショット、自宅に集まった友人らとの写真などを披露し、「賑やかなbirthdayになりました」と振り返った。手巻き寿司やサンドウィッチ、コロッケバーガー、唐揚げなどが並ぶ豪華なパーティーメニューも公開している。
この投稿にファンからは「おめでとうございます」「パーティー豪華」「次男くんすでにスタイル抜群」「幸せが詰まってる」「ママより大きくなってる」「盛大にお祝いしてて憧れる」「素敵なパーティー」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「ママより大きくなってる」13歳次男＆タレント夫との自宅3ショット
◆辻希美、昊空くんのバースデーパーティー公開
辻は「昨日はソラの13歳のお誕生日でしたそらのお友達が来てくれて一緒にお祝いしたよ」とつづり、写真を投稿。「13」という大きなバルーンを持った昊空くんのソロショットや辻、夫でタレントの杉浦太陽との3ショット、自宅に集まった友人らとの写真などを披露し、「賑やかなbirthdayになりました」と振り返った。手巻き寿司やサンドウィッチ、コロッケバーガー、唐揚げなどが並ぶ豪華なパーティーメニューも公開している。
◆辻希美の投稿に反響
この投稿にファンからは「おめでとうございます」「パーティー豪華」「次男くんすでにスタイル抜群」「幸せが詰まってる」「ママより大きくなってる」「盛大にお祝いしてて憧れる」「素敵なパーティー」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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