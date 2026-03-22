オフホワイトにカラフルなストライプを採用した新デザインを発表した

アディダスジャパン株式会社は3月20日、日本代表の2026年新アウェーユニフォームを発表した。

個性が集まり新しい色が生まれる様子を表現した「COLORS（カラーズ）」をコンセプトに掲げた新キットに、ファンからは「アウェイかわいすぎでしょ」と反響を呼んでいる。

今回のデザインは、白いキャンバスをイメージしたオフホワイトのボディがベース。そこに異なる個性を表現した11色のストライプを施した。中央には日本サッカーファミリーを象徴する赤が配置され、あえて途切れるストライプのデザインによって、不完全な個性が重なり合う美しさを強調している。

また、アディダスを象徴するトレフォイルロゴが復活。スタジアムだけでなく街中でも着用できるライフスタイルアイコンへの昇華を目指しており、キービジュアルにはMF南野拓実（ASモナコ）らが起用された。本コレクションは3月20日より先行発売され、21日から全国で一般販売が開始された。

斬新なデザインの発表に、SNS上では「アウェイかわいすぎでしょ」「めっちゃドイツやん」「普段着にもできそう」「パジャマにしたいかも」「カラフルなラインのデザインがとても良い」「これは買いたい」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）