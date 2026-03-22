「今後10年で新宿エリアは衰退」という驚きの予想…渋谷や池袋との「決定的な違い」があった

現在各地で再開発が進み、街の様相が大きく変化している東京。

昨年6月に「週刊ポスト」（小学館）が『10年後に不動産価格が上がる駅・下がる駅』という記事を掲載していたが、今年2月にXで同記事の“衰退する駅”ランキングを紹介したポストが5000“いいね”以上を獲得し、改めて話題になっていた。

そんな“衰退する駅”の「東京ワースト200」で1位だったのが東京都板橋区の「高島平」だったのだが、意外なのがワースト10のなかに「東新宿」、「西武新宿」、「新宿三丁目」と新宿エリアが3駅もランクインしていたことだ。

年々激しく変化してゆく東京の街々だが、今後衰退する駅にはいったいどういった特徴があるのか？ 今回はマンション管理コンサルタントとして活躍し、不動産業界に詳しいさくら事務所の取締役副社長・山本直彌氏に解説してもらった。（以下「」内は山本氏の発言）

記事前編は【衰退する駅「東京ワースト1位」は高島平…タワマン建設「再開発」に隠された懸念点】から。

「新宿」が衰退すると予想されるワケ

では新宿エリアが“衰退する駅”ワースト10に3駅もランクインしている理由を解説していただこう。

「新宿は歌舞伎町を中心とした繁華街が広がっていて、治安面から子育て環境を懸念する声があり、ファミリー層が選びづらいエリアがあります。衰退する駅の特徴として居住の定着率が低い単身者が多いエリアを挙げましたが、新宿はまさにその影響を受けているエリアといえるでしょう。

またオフィスが多く立ち並んでいて、通勤の面での利便性が良いように思われますが、現状このエリアは住宅を建設する用地があまりありません。たとえ用地があったとしても、繁華街が近いということもあり、住宅よりも、より収益性の高いホテルや商業施設を建設するニーズが多くなります。よって新宿エリアは繁華街としては栄え続けるけれども、定着する人口は必然的に減っていくと考えられるのです」

なるほど、新宿エリアは巨大な繁華街やオフィス群があるため今後も“通う人々”は多いだろうが、“住む人々”の増減という視点で考えれば、“衰退する駅”にランクインするのも腑に落ちる。

渋谷や池袋は新宿ほどの減少は無し

ちなみに、新宿と並び大きな繁華街を持つ「渋谷」や「池袋」はどうだろうか。渋谷は旧東急百貨店跡地の再開発計画で、上層階に都市型居住レジデンスを含む複合型施設が建設予定となっているが――。

「渋谷や池袋についても新宿と同様の傾向はありますが、新宿ほどの人口減少はしないのではないでしょうか。東急百貨店跡地の一本裏手には、松濤という高級住宅地が広がっていますので、渋谷の繁華街とはガラッと雰囲気が変わるんです。繁華街の喧騒からは一歩離れたところなので治安も良く、なおかつ都心の渋谷という立地であることから、その利便性の良さも享受できるので、需要はかなりあるのではないかと予想しています。

池袋も渋谷と同じく、一部に騒がしい繁華街のエリアがありつつ、少し離れると落ち着いた住宅街があるという特徴があります。一方、新宿の場合は、新宿御苑辺りまで行くと繁華街の要素が薄れて、落ち着いたエリアになっていくものの、全体的に繁華街としての要素が強い地域であるという特徴があります。今回ワーストランキングに、繫華街のなかでも新宿エリアが多くランクインすることになった要因は、こうした街の特徴の違いも関係していると思われます」

今後注目の郊外エリアは……？

最後に、不動産業界に長年携わる山本氏が、今後発展する可能性があると注目するエリアの特徴についても聞いてみた。

「現在の不動産市況として、都心部はかなり高騰していますので、セカンドベストの選択肢として郊外のエリアが注目され始めています。こうした郊外でいま人気を集めつつあるのが、駅前にショッピングモールなどの大型商業施設がある駅です。価格の面から都心をあきらめて郊外に住むとしても、やはり生活面での利便性は手放したくないという方々が多いため、“衣”や“食”が揃う商業施設があることが人気の理由となっているのです。

ただこうしたエリアには課題もあって、生活面の“衣”、“食”のみならず、教育や医療といった長期的に居住するうえで重要なニーズをどう実現するのかがカギとなっています。例えば駅前の商業施設内に、医療モールや保育施設を併設するなど、自治体が積極的に地域住民の声に応えていく施策を行う必要がありますが、現時点ではこれらが達成できている自治体や地域はあまり多くないのが現状です。

しかし私が現在注目している東京都葛飾区の『京成立石』では再開発が進んでいて、数棟のタワーマンションが駅前に建設予定ですが、そのうちの一部で、葛飾区役所などを中心とした業務棟が、タワーマンションに隣接して建設予定となっています。こうした官民一体の動きが郊外のエリアでも強まると、新たな人の流れが生まれ、今後思わぬ“穴場駅”が誕生する可能性も充分あります」

――さまざまな再開発計画で新たな人の流れが生まれるなど、まるで生き物のように新陳代謝し、激しく変化する東京。どんな街が発展し、衰退していくのかは、自治体と民間企業との連携により、人々のニーズに合った施策を実行できるかが重要になってくるのかもしれない。

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（取材・文＝瑠璃光丸凪／A4studio）

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