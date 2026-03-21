有史以来、人類を虜にしてきた肉。

噛み締めるたびに溢れる肉汁とほとばしるウマミは、悠久の歴史の中でこの世の生きとし生ける人間の全てを虜にしてきた。そんな肉の魅力を存分に味わえるお店は日本各地に多数存在している。

今回はさまざまな日本各地にある肉の美味しいお店の中から、東京都台東区東上野にある美味しい焼肉店をご紹介したい。

お店の名前は「馬山館 （マサンカン）」だ。

・1952年（昭和27年）創業の老舗焼肉店、それが「馬山館 （マサンカン）」

こちらのお店、1952年（昭和27年）創業の老舗焼肉店。

創業した1952年（昭和27年）といえば、対日講和条約・日米安全保障条約が発効、GHQが廃止され、東京国際空港（羽田）が業務をスタート、第15回オリンピックが、フィンランドのヘルシンキで開催され、日本はこのオリンピックから戦後、初めて参加することになるという、日本が国際社会に徐々に復帰していく契機となった年。

そんな年にこちらの焼肉店は産声をあげ、今なお多くの人々に愛され続けているのだ。



・質実剛健、シンプルでうまい焼肉を味わう、それが「馬山館 （マサンカン）」の流儀

こちらのお店では非常にシンプルなメニューが提供されている。



ドリンクメニューも非常にシンプルである。



シンプルなメニューから味わいたいメニューをシンプルに注文すれば、素晴らしい焼肉タイムのスタートだ。

ナムルは1つずつ丁寧な味付けが施されているし、



キムチも味わい深く、焼肉と一緒に味わっても、そのままでも、美味しい。



馬刺しユッケも、タレと馬刺しとの相性が抜群で、ご飯と一緒に味わっても、酒の肴として味わっても、素晴らしい組み合わせとなるだろう。



そして焼肉だ。

まずはこちらのお店でしか味わえないだろう、お店自慢の塩ゲタを注文しておきたい。

塩ゲタとは骨の周りの肉を丁寧に取り外したものだそうだ。しっかりと焼き上げて味わえば、素晴らしい食感と肉の旨みが溢れ出してくる。





他にもハラミ



赤身



レバーなど、その全てが素晴らしい味わいである。



もし上野を訪れたのなら、東京都台東区東上野に存在する昭和の雰囲気たっぷりのエリアで美味しい焼肉を味わってみてはいかがだろうか？

きっとそこには、積み上げられてきた歴史に裏打ちされた、素晴らしいおいしさがあるに違いないのだ。

＜お店の情報＞

お店 馬山館（マサンカン）

住所 東京都台東区東上野2-15-6

営業時間 火曜日から土曜日 11:30 - 14:30 ／ 18:00 - 22:00

定休日 月曜日・日曜日

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