BTSが待望のカムバックを果たし、ソウルの歴史的名所・光化門広場を舞台に『BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG』を開催。ライブの模様はNetflixにて世界同時配信され、その一部が、Netflixの公式SNSにて連続公開された。

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■ライブは、メンバーの「We’re back」の宣言からスタート

3月21日20時、BTSの約3年半ぶりのコンサート『BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG』が開幕した。

2022年10月の『Yet to Come in BUSAN』以来となる、完全体でのステージ。ライブは、メンバーの「We’re back」の宣言からスタートし、3月20日にリリースとなった3年9ヵ月ぶりのニューアルバム『ARIRANG』収録曲や、かつての代表曲が次々と披露された。

Netflixの公式SNSでは「Body to Body」「Hooligan」「NORMAL」「SWIM」「Mikrokosmos」の一部が連続公開。ちなみに、2019年リリースのミニアルバム『MAP OF THE SOUL : PERSONA』収録の「Mikrokosmos」以外の4曲は、すべて最新アルバム『ARIRANG』の収録曲となっている。