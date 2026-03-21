◇オープン戦 ドジャース 10―6 パドレス（2026年3月20日 アリゾナ州グレンデール）

ドジャースの山本由伸投手（27）が20日（日本時間21日）、パドレスとのオープン戦に先発し、5回68球で3安打1四球7三振無失点と好投。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）後の初実戦で、2年連続開幕投手を務める26日（同27日）のダイヤモンドバックス戦へ弾みをつけた。

試合後、「いろいろ試したいことも試せましたし、立ち上がりも良い入り方ができましたし、全体的によかったと思います」と手応えを口にした山本に対し、米メディアからはムーキー・ベッツ内野手（33）が山本の個人トレーナーを務める柔道整復師の矢田修氏に“弟子入り”したことへの質問が飛んだ。

ベッツはキャンプ中、山本が取り組んでいるやり投げや肩車などの独自トレーニングに挑戦。「由伸がやってきたことを見れば、取り入れない手はないでしょう」と理由を説明していた。

山本は“矢田トレ”に取り組んでいるベッツはどんな感じか、との質問に「いい感じだと思います。分かんないですけど」と笑いながら返答。やり投げのフォームはどうかとの問いに「いいと思います、はい」、チームメートがユニークな練習をすることについてどう思うか、にも「いいと思います」と笑いながら答えていた。