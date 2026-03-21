元「モーニング娘。」メンバーでタレントの辻希美さんと俳優の杉浦太陽さんの長女、モデルの希空さん（18）が2026年3月9日に公式YouTubeチャンネルを更新。100の質問に回答し、結婚や子どもに対する願望、さらに今年の目標などを語った。

「子供の頃の夢は？」

希空さんは、「【質問コーナー】1年ぶりに100の質問答えてみた」と題して、メイクをしながら質問に回答。「今、会いたい人はいる？」という質問には、「夢空ちゃん」と即答し、姉妹愛を見せた。さらに、「ずっと言ってるんですけど、吉川愛さんに会いたいです」と回答した。吉川さんは、憧れの人であり、目標なのだという。

また、「子供の頃の夢は？」という質問には、「助産師さんか獣医さん」という。「人生で一番感動したこと」には、「夢空が生まれたときですね！」と答えた。「立ち会いして出産を見たので。私今まできょうだいの立ち会い（出産）していること何回かあったんですけど、ここまではっきり記憶がある年齢ではなかったので...出産の瞬間はもう、めちゃくちゃ感動して号泣しましたね」と振り返った。

さらに、「結婚したい？」という質問には「したいに決まってるじゃないですか！」と即答。子どもも欲しいそうで、「きょうだいが5人って多いので、自分が家庭を作るってなったときに、3人くらい欲しいなって思いますね」と話した。

99問目は「2026年の目標」。「挑戦、笑顔、成長」だそうで、「いろいろなことに挑戦して、成長ができる年にしたいと思っています」と、18歳らしいフレッシュな回答をした。

コメント欄では、「のあちゃんにしか出せない多幸感がすき、可愛い」「のあちゃんメイクしなくても可愛い」「めちゃ可愛くて家族もすごくて天狗になってもおかしくないのに気取らないし気さくで自然体なところめちゃ可愛くて大好き」といった声が寄せられた。