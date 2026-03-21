投げていたボールが突然消えたら...

飼い主が手品を披露すると可愛すぎるリアクションを見せたという大型犬の様子が話題となっています。

話題の投稿には「めっちゃ面白い」「成功ですね」と賞賛の声が寄せられ、投稿は1.2万回以上も再生されることとなりました。

【動画：『ボールが突然消えるマジック』を大型犬に披露→引っ掛かるか検証した結果】

ボールが消える手品を犬に披露

Instagramアカウント「chintadoubutuen」の話題の投稿に登場しているのは白い大型犬の『ガンタ』くん。

この日飼い主さんはガンタくんに「ボールが消えるマジック」を披露して引っかかるのかを検証してみたそうです。

まずは飼い主さんが寝転がり、天井へ向かってボールを投げてはキャッチする様子をガンタくんに見てもらいます。

ガンタくんがボールを目で追うようになったところで、飼い主さんは突然ボールをこっそり反対の手に持ち替え、天井へ投げる「ふり」！そして天高く投げた（はずの）ボールをキャッチしようと、ボールが落ちてくるのを待つ姿勢で固まってみせたそうです。

人間のようなリアクションに爆笑

ボールから目を離さずに真剣に見ていたはずのガンタくんですが、飼い主さんのフェイントに見事引っかかり、ガンタくんの目線も天井で固まってしまったそう。

なかなか落ちてこないボールに、「あれ？」と思い、飼い主さんの手元を見ますがボールは見つからず...。「ボールが消えた！」と目を丸くして最高の表情で引っかかってくれたガンタくんなのでした。

2回目も同じように騙してみると....

あまりにも可愛くて面白すぎるリアクションをしてくれたため、もう一度やっても引っかかるのかを試してみたという飼い主さん。ガンタくんも先ほどより少し飼い主さんに近づき、ボールがよく見える位置で再挑戦。

結果はまたまた見事にボールを見失ってしまい、周りに落ちていないかキョロキョロし出すガンタくん。飼い主さんの手元をよーく確認してみますが、やっぱり「ない！！」と驚きを隠せない人間のような表情を見せてくれたそうです。

飼い主さんの上手なマジックに人間のような表情をして引っかかってしまうガンタくんの様子には、「いいリアクション」「めっちゃ面白い」「成功ですね」と2人のやり取りにほっこりさせられた方々のコメントが寄せられていました。

Instagramアカウント「chintadoubutuen」ではガンタくんをはじめ、たくさんのわんちゃんやねこちゃんに、愛情をたっぷり注ぎながら暮らしている様子を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「chintadoubutuen」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。