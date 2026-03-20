スリのために来日か　中国籍の男2人を入国翌日のJR山手線内で現行犯逮捕　「何もやっていません」と容疑を否認

東京・渋谷署でカメラが捉えたのは、2人の中国人の男。

ある目的で来日したとみられています。

陶文生容疑者（57）と計海純容疑者（43）が中国から成田空港に入国したのは18日。

事件は、その翌日に起きました。

山手線の優先席付近で手すりにつかまり、左ひじにハンドバッグをかけていた女性。

そこに乗り込んできたのが、陶容疑者と計容疑者です。

警視庁によりますと、2人は女性のバッグを隠すようにエコバッグをかぶせ、現金4500円などが入った財布を抜き取ると、次の駅で下車。

被害女性が気づいていないことを確認します。

ところが、捜査員に「何かなくなったものはありませんか？」と声を掛けられ、女性が被害に気付きます。

一方、陶容疑者ら2人は警戒中の捜査員から声をかけられると、手に持っていた女性の財布を落とし、その場で現行犯逮捕されました。

調べに対し、2人は「何もやっていません」と容疑を否認。

警視庁によりますと、犯行の1時間ほど前から2人が都内の駅構内などで物色する姿が確認されていたということです。

警視庁は、2人がスリ目的で来日したとみて捜査しています。