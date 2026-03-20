キングコング西野亮廣（45）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。“敵”の芸人を明かした。

番組冒頭でMCのハライチ澤部佑（39）からゲストがキングコング西野亮廣と説明されると、MC神田愛花（45）が「どういう関係ですか？ 今のうちに聞いちゃいますけど、どういう関係ですか？」と質問。澤部が「どういう関係も…先輩ですよ」と答えた。

神田が「仲は？」と聞くと、澤部と相方岩井勇気（39）は「仲は、別に…共演はするぐらいですけど」「共演はたまにありますけど」と明かした。神田が「バチバチではないんですね？」と尋ねると、澤部と岩井は「何でバチバチなんですか」「西野さん、そんなね」「だって先輩ですから」と答えた。

神田が「大丈夫なのね？」と聞くと、岩井は「大丈夫って何ですか」と返し、神田が「西野さんって、孤高の存在があるので、だから大丈夫かなって」と答えた。すると澤部が「どっちかというと、梶原さんのほうがいろいろな人とバチバチ…。西野さんはね…」と言い、岩井が「先輩だから別にないですよ」と続けた。

そして西野が登場し、澤部が「西野さんは、神田さんの中のイメージだと、いろんな人ともめてるみたいな」と話すと、西野は「やられることはあっても、僕はもめることないですよ、あんまり。今日は大丈夫ですよね。安心して大丈夫ですね」と話した。

岩井が「神田さんが言ってたの、何か我々に対して西野さんのこと嫌いじゃないですか？的なこと」と明かすと、西野は「ケンカさせようとしてるんですか？」と質問。神田は「敵が多いイメージ…」と返し、西野が「敵は東野幸治だけです」と明かし、スタジオは騒然となり笑いが起きた。すると澤部が「東野さんがめっちゃね」と言い、岩井が「言ってますからね」と続けた。西野は「いないんでね今日は東野幸治」と話した。