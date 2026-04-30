お笑いコンビ・キングコングの梶原雄太こと「カジサック」が26日、同コンビのYouTubeチャンネル「毎週キングコング」でお笑いタレント・タモリをめぐる発言の“真意”を説明。芸能界からも反響が寄せられ批判の的となっている。 動画は「【炎上の真相】タモリさんの件で大炎上しています」との題名で更新。発端は今月20日、梶原が人気YouTuber・ヒカルのYouTubeに出演し、「タモリさんって全く面白くない」といった話題に同調し