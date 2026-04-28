「カジサック」ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんのタモリさんをめぐる発言について、お笑い芸人のみなみかわさんが2026年4月23日に公開したYouTube動画で苦言を呈した。「ただの無知識でようそんなこと言うな」梶原さんは4月20日、YouTuber・ヒカルさんのYouTubeチャンネルに公開された動画に出演。その中でタモリさんについてヒカルさんが「全く面白くない」と酷評したところ、「俺は正直、そんなですよ」と同調し