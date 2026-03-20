¡Ö¼Ú¶â¤¬¤¢¤ëÃË¤ËÌ¼¤Ï¤ä¤é¤ó¡ª¡×¾©³Ø¶â¤¬ÍýÍ³¤Ç·ëº§µñÀä¡ÄÇ¯¼ý440Ëü±ß¡¦28ºÐ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢°§»¢µ¢¤ê¤Î¡ÖÈà½÷¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ë»×¤ï¤ºÎ®¤·¤¿ÎÞ¤Î¡Ò¤Þ¤µ¤«¤Î¥ï¥±¡Ó
Ãæ·ø¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÆ¯¤¯T¤µ¤ó¡Ê28ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¼Ú¤ê¤¿¾©³Ø¶â¤òËè·îÊÖºÑÃæ¡£Âç³Ø»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤È·ëº§¤ò·è°Õ¤·¼Â²È¤Ø°§»¢¤Ë¹Ô¤¯¤â¡¢¾©³Ø¶â»Ä³Û300Ëü±ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿ÅÓÃ¼¡¢Èà½÷¤ÎÉã¿Æ¤«¤éÌÔÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§¤òÄü¤á¤«¤±Íî¤Á¹þ¤àT¤µ¤ó¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤ÎÅØÎÏ¤òÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤ëÈà½÷¤ÎÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¾©³Ø¶â¤È¤¤¤¦½Å²Ù¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¤â·ëº§¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¡¢20ÂåÃËÀ¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾©³Ø¶â¤Î¤»¤¤¤Ç¡Ä¡×Èà½÷¤ÎÉã¿Æ¤«¤é¤ÎÍ½´ü¤»¤ÌÌÔÈ¿ÂÐ
¡Ö¤Þ¤µ¤«¾©³Ø¶â¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Ãæ·ø¥á¡¼¥«¡¼¤Ç±Ä¶È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯T¤µ¤ó¡Ê28ºÐ¡Ë¡£¸½ºß¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÌó440Ëü±ß¤Ç¤¹¡£»äÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¤«¤éÌó400Ëü±ß¤Î¾©³Ø¶â¤ò¼Ú¤ê¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏËè·îÌó2Ëü±ß¤ÎÊÖºÑ¤ò¼«ÎÏ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
T¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Âç³Ø»þÂå¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¤¤Ç¯¤ÎÈà½÷¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Î»Å»ö¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·ëº§¤ò·è°Õ¤·¡¢Èà½÷¤Î¼Â²È¤Ø°§»¢¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Íè¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢T¤µ¤ó¤¬¾©³Ø¶â¤òÊÖºÑÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÓÃ¼¡¢Èà½÷¤ÎÉã¿Æ¤Ï´é¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¤Êü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·¯¡¢¤Þ¤À300Ëü±ß¤â¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ó¤ÊÃË¤ËÂç»ö¤ÊÌ¼¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£·ëº§¤¹¤ë¤Ê¤éÁ´³ÛÊÖ¤·½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡×
Èà½÷¤ÎÉã¿Æ¤Î¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢T¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£T¤µ¤ó¤Î¼Â²È¤Ï·è¤·¤ÆÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤Ë¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æº£¤ÎÃù¶â¤Ç°ì³çÊÖºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢T¤µ¤ó¤ÏÌÛ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Î³Ð¸ç¤Ë»×¤ï¤ºÎÞ
µ¢¤êÆ»¡¢T¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¤¤¤¦ÄÌ¤ê¤À¡£ËÍ¤È·ëº§¤·¤¿¤é¶ìÏ«¤ò¤«¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈà½÷¤Ë¼å²»¤òÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà½÷¤ÎÈ¿±þ¤ÏT¤µ¤ó¤ÎÍ½ÁÛ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¿Æ¤¬¤Ê¤ó¤È¤¤¤ª¤¦¤Èµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤è¡£»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¼Ú¶â¤À¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×
Èà½÷¤ÏT¤µ¤ó¤Î´é¤ò¿¿¤Ã¤¹¤°¸«¤Æ¡¢¤½¤¦ÃÇ¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤ÏÂç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢T¤µ¤ó¤¬³ØÈñ¤ÈÀ¸³èÈñ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë¿¼Ìë¤Þ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤½¤¦¤ÈÉ¬»à¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤ò¡¢Èà½÷¤ÏÃ¯¤è¤ê¤â¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ì¤À¤±¿¿ÌÌÌÜ¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¡¢º£¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¯¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢»ä¤ÏÁ´ÉôÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î¾©³Ø¶â¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÊÖ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¿Æ¤Î°Õ¸«¤Ç»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×
¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢T¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤°¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢Èà½÷¤ÏÎ¾¿Æ¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÀâÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢T¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¾Íè¤ÎÀ¸³èÀß·×¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾©³Ø¶â¤È¤¤¤¦½Å²Ù¤¬Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò²õ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Æó¿Í¤Îå«¤ò¡¢¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤¯¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾©³Ø¶â¤¬µÚ¤Ü¤¹¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î±Æ¶Á
¾©³Ø¶â¤ÎÊÖºÑ¤¬¸Ä¿Í¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ï«Æ¯¼ÔÊ¡»ãÃæ±û¶¨µÄ²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¹âÅù¶µ°éÈñ¤ä¾©³Ø¶âÉéÃ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×¤ò¸«¤ë¤È¿¼¹ï¤Ê¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¾©³Ø¶â¤ÎÊÖ´Ô¤¬À¸³èÀß·×¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö·ëº§¡×¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï44.3%¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÖºÑÉéÃ´¤¬¼ã¼Ô¤Î·ëº§¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¿ôÃÍ¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶Ñ¤·¤Æ300Ëü±ß°Ê¾å¤Î¼ÚÆþ¤ì¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¼ã¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ëè·î¿ôËü±ß¤ÎÊÖºÑ¤Ï²È·×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±Ä´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¿Í¤ÎÌóÈ¾¿ô¡Ê45.2%¡Ë¤¬²¿¤é¤«¤Î¾©³Ø¶â¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¤Ö¤¿¤á¤ÎÀµÅö¤ÊÅê»ñ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤âÂç¤¤¯¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î´Ö¤Ç¤Ï¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¾©³Ø¶â¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ·ëº§¤ä»Ò°é¤Æ¤È¤¤¤¦¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤Î¿¼¤¤Íý²ò¤È¡¢¿ÆÀ¤Âå¤È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬º£¸å¤Î¼Ò²ñÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
Ï«Æ¯¼ÔÊ¡»ãÃæ±û¶¨µÄ²ñ¡Ö¹âÅù¶µ°éÈñ¤ä¾©³Ø¶âÉéÃ´¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡×