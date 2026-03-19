窪田正孝、愛猫との別れつづる 5ヶ月の闘病経て旅立ち「心から。心から大好きだよ」
俳優の窪田正孝（37）が19日、自身のインスタグラムを更新。愛猫・ニコとの別れを報告した。
【写真】愛猫・ニコとのショットを添えた窪田正孝
窪田は「3月16日の夜 ニコが天国へ行きました」と切り出し、「ニコは人間のような性格で グルメで食べることが大好き いつも冷蔵庫の前を陣取ってた」と在りし日の姿を振り返った。
続けて「夏はベランダで日向ぼっこ。寒いのは大嫌いだけど 冬の時期しか一緒に寝てくれない」と思い出をつづり、「世界で1番自由な猫だったね」と愛情をにじませた。
約5ヶ月にわたる闘病生活だったと明かし、「大変な身体で一緒にカナダまで来てくれて本当にありがとう。おかげで最後は家族みんなで看取ることができたよ」と感謝の思いを記した。
さらに「そっちで たくさん走って 太陽いっぱい日向ぼっこして 腹いっぱい好きなだけ食べて 幸せに過ごしてるといいな」と天国での安らぎを願い、「ニコに会えて本当に幸せだったよ」とつづった。
最後は「また再会できたら またお世話係させてね。それまで元気でね。心から。心から大好きだよ。ニコ、ばいばい。またね」と別れの言葉で締めくくり、深い悲しみと愛情をにじませた。
【写真】愛猫・ニコとのショットを添えた窪田正孝
窪田は「3月16日の夜 ニコが天国へ行きました」と切り出し、「ニコは人間のような性格で グルメで食べることが大好き いつも冷蔵庫の前を陣取ってた」と在りし日の姿を振り返った。
続けて「夏はベランダで日向ぼっこ。寒いのは大嫌いだけど 冬の時期しか一緒に寝てくれない」と思い出をつづり、「世界で1番自由な猫だったね」と愛情をにじませた。
さらに「そっちで たくさん走って 太陽いっぱい日向ぼっこして 腹いっぱい好きなだけ食べて 幸せに過ごしてるといいな」と天国での安らぎを願い、「ニコに会えて本当に幸せだったよ」とつづった。
最後は「また再会できたら またお世話係させてね。それまで元気でね。心から。心から大好きだよ。ニコ、ばいばい。またね」と別れの言葉で締めくくり、深い悲しみと愛情をにじませた。