2024年にエミー賞では史上最多の18部門で受賞を果たした真田広之（65）主演のドラマ『SHOGUN  将軍』（ディズニープラス）。現在、シーズン2の撮影がカナダのバンクーバーで行われている。今回、新たなキャストとして目黒蓮、榎木孝明、國村隼、金田昇、そして女優の水川あさみ（42）と俳優の窪田正孝（37）夫妻の出演が発表された。結婚後、初共演となる今作。夫婦は退路を断って海を渡っていた──。 【写真を見る】