日本中で盛り上がりを見せていたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。しかし、日本時間3月15日に行われたベネズエラとの準決勝で、日本代表「侍ジャパン」は惜しくも敗退。連覇の夢が潰え、大会史上初めてベスト4進出を逃した。

【写真】美肌の内山選手と長岡選手と、話題のヤクルト化粧品

残念ながら日本のWBC史上ワーストの記録となってしまったが、大会を通じて野球選手たちへの注目度は一気に高まった。

なかでも、意外なところで話題になったのが、村上宗隆の“美肌”だ。

とあるユーザーがX（旧ツイッター）に、村上のすっぴん写真と《“ヤクルトの選手はヤクルトの化粧品を配布され、肌がどんどん綺麗になる”説》を投稿。それが瞬く間に拡散され、「言われてみれば村上の肌ってプリプリだよね。ヤクルトのおかげだったのか」「たしかに村上様って肌綺麗だよなぁ」と、同調する声が相次いだ。

村上は今シーズンからメジャーリーグのシカゴ・ホワイトソックスでプレーするが、2025年シーズン終了までは東京ヤクルトスワローズに所属していた。

ヤクルト時代のインタビューでは、「ロッカーにも置いていますし、家でも使っています」と、ヤクルト化粧品を使用していたことが明らかになっている。さらに、「バッターボックスに入ればアップでテレビにも映るので、肌の手入れはした方が良いかなと思ってはじめました。ヤクルトの商品は、使いやすく、男性の方にもおすすめですよ」と、その使用感を絶賛していたのだ。

さらに、村上だけではなく、内山壮真や長岡秀樹など、同じくヤクルトに所属するほかの選手も軒並み美肌だという投稿が続いた。ヤクルトファンからは「鬼のヤクルトファンなんですが、選手たちは生で見ても死ぬほど肌が綺麗です」「ヤクルトは選手だけじゃなくてスタッフも肌が綺麗」という証言まで飛び出した。

毎日、強い紫外線を浴び続けている野球選手がなぜこれほどの美肌を保てるのか。まことしやかにささやかれる選手とヤクルト化粧品の関係について、実際にヤクルト本社の広報に話を聞いた。

「弊社では東京ヤクルトスワローズの活動をサポートする一環として、化粧品のご提供を行っております」

ヤクルトの選手にはヤクルト化粧品が提供されているという説は本当のようだ。では、実際にどのような製品を提供しているのだろうか？

「現在、主に提供している化粧品は、『ラクトデュウ』シリーズ、『パラビオ』シリーズなど弊社の代表するスキンケアブランド商品および日焼け止めです。神宮球場ホームゲームでの第一打点賞、勝利投手賞に提供するほか、日常的な肌コンディションのケアのために、クラブハウスや選手寮などでお使いいただいております」

ヤクルト化粧品の効果の秘訣

選手たちは日常的にヤクルト化粧品を使える環境にあるという。過去には、本人たちからもこのことについて言及されていた例がある。

2024年に放送された『ジャンクSPORTS プロ野球スター大集結SP』（フジテレビ系）では、内山が「シャワーを浴びた後、ロッカーに行く途中で化粧品が置いてある」と語っていた。田口麗斗も「勝利投手になるとヤクルト化粧品をワンセットいただいています」と述べたうえで、支えてくれるチームスタッフにもそれをプレゼントしていると明かした。

選手の美肌の秘訣となっているヤクルト化粧品。なぜそれほどまでに効果があるのだろうか。

「長年にわたる乳酸菌研究および皮膚科学に基づく知見を活かして開発されている点が大きな特長です。厳選された乳酸菌から独自の発酵技術で生まれたヤクルトオリジナル保湿成分『S.E.（シロタエッセンス）※1』をすべてのスキンケア商品に配合しています」

※1 乳酸菌はっ酵エキス（ミルク）＜成分名：ホエイ（2）＞

特に『ラクトデュウ』シリーズは、紫外線によるシミ・しわ・たるみ、そして乾燥と戦う野球選手にとって、理想的な製品と言えるだろう。

「乾燥による小ジワを目立たなくし※2、ハリに満ちた元気な印象の素肌へ導くスキンケアシリーズです。角質層まで素早く浸透し、うるおいを長時間たもち、ふっくらと押し返すようなハリ感を与えます。幅広い世代のお客さまにご愛用いただいています」

※2 効能評価試験済み

球団ファンからの反響も大きいという。

「SNSやお客さま窓口を通じて、『選手が使用していると知って興味を持った』『同じ製品を使ってみたい』といったお問い合わせをいただくことがあります。こうしたお声は、『ラクトデュウ』の特長や価値を知っていただくきっかけになっていると感じており、大変ありがたく存じます。ブランドへの関心が広がっていると受け止めております」

一方で、「ヤクルトに化粧品とかあったんだ 初知り」「ヤクルトが化粧品出してるの知らんかった」と、ヤクルト化粧品を初めて知ったという声も目立った。これについては……。

「食品分野と比較しますと、まだまだ認知度が十分に高いとは言えない点が課題であると認識しております。そのような中で、今回SNSを通じて多くの方々に関心をお寄せいただき、知っていただくきっかけとなっていることについては、大変ありがたく、うれしく感じております。今回の反響を追い風ととらえつつ、今後も商品の特長や価値をていねいにお伝えしながら、認知拡大につなげていきたいと考えております」

WBCの裏で、思わぬスポットライトを浴びたヤクルト化粧品。選手の健やかさを長年サポートしてきた製品からは、その品質の高さがうかがえる。約70年の歴史を持つヤクルト化粧品の“乳酸菌パワー”に今後、ますます注目が集まりそうだ。

