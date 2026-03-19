なにわ男子、新曲「ビーマイベイベー」高橋恭平主演映画主題歌に決定 予告＆追加キャストも解禁【山口くんはワルくない】
【モデルプレス＝2026/03/19】なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）の予告映像が解禁。あわせて、本作の主題歌はなにわ男子の新曲「ビーマイベイベー」であることも発表された。
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この度、山口くん・皐・石崎の3人が織りなす予測不能な恋のトライアングルを描いた予告映像が到着。高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）演じる皐、そして岩瀬洋志演じる石崎の出演映像は今回が初解禁となる。ヤクザと噂される転校生のコワモテ男子・山口くん。しかし、彼の素顔は照れると耳が赤くなってしまうような優しいピュアボーイだった。そんな彼の魅力に気づいたヒロイン・皐は、山口くんの魅力をひとりじめ…と思っていた。
そこに立ちはだかるのは、やたらと山口くんに突っかかるクラスメイトのイケメン男子・石崎。彼もまた、山口くんに特別な想いを抱いていて──なんと彼が“まさかの恋のライバル”として急浮上？それでも、初デート・ダンス大会・夏祭り、さらには山口くんのお家訪問でドキドキの半裸姿目撃まで、恋の胸キュンイベントは盛りだくさん。「ちゃんと守るから」と皐に向ける真っ直ぐなまなざしや、石崎と皐の関係にヤキモチを妬く可愛らしい姿まで、山口くんをめぐるすれ違いだらけの三角関係は加速するばかり。知れば知るほど、“ひとりじめ”したくなる。コワモテくんとの“照れキュン”な恋が描かれる。
そんな3人のドキドキがたっぷり詰まったメインビジュアルも初解禁。コワモテな鋭い睨みでこちらを射抜く山口くんを中心に、彼にピュアな視線を送る皐、そして意味深な表情で背後から山口くんを目で追う石崎という、予測不能な“恋のトライアングル”を予感させる仕上がりに。山口くんのピュアな素顔に惹かれていく皐に対し、山口くんを目の敵にしながらも実は「特別な想い」を抱く石崎がどう絡んでいくのか。誰もが共感する“ときめき”と山口くんへの独占欲をくすぐるビジュアルとなっている。
さらに、本作の主題歌は、なにわ男子によるド直球な関西弁歌詞が彩る「ビーマイベイベー」。熱い恋心を関西弁でノリの良いロックサウンドに乗せて送る絶好調ラブソングだ。劇中の山口くんのように、ド直球に愛を伝える関西弁のフレーズも。本作のために書き下ろされた本楽曲について高橋は、「『ほんまかなわんわ』などコテコテの関西弁もあって、ザ・なにわ男子！な楽曲です。恋愛映画の主題歌なので、『きっと歌詞のどっかにキュン台詞が入ってくるんかな？』と予想していたら、やっぱりありました（笑）！イントロのキュン台詞にぜひ注目してください」とコメントしており、「皆さんにもこの映画で早くキュンキュンしてもらいたいです。愛してんで！」と、最後に関西弁のメッセージを添えた。
さらに、皐の友人役として、3月30日から放送が始まる2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」（NHK）でW主演を務める上坂樹里が出演。同じく皐の友人役の上原あまねとともに、仲良し3人組を演じる。そして、クラスメイト役に森日菜美、丈太郎、大塚萌香、今堀奏、永岡蓮王（AmBitious）。担任教師役に山口森広、山口くんの祖父母役に春海四方、ふせえりも出演。3人の予測不能な恋の行方を見守りながら、一度きりの青春を彩る周囲のキャラクターたちも見どころだ。
本作は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、【コワモテ×関西弁男子】の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだが実はピュアで優しい主人公の山口くんを高橋が演じる。（modelpress編集部）
「ビーマイベイベー」には、映画のストーリーや、僕が演じた山口くんのキャラクターとリンクする歌詞がたくさん詰め込まれています。「ほんまかなわんわ」などコテコテの関西弁もあって、ザ・なにわ男子！な楽曲です。恋愛映画の主題歌なので、「きっと歌詞のどっかにキュン台詞が入ってくるんかな？」と予想していたら、やっぱりありました！（笑）イントロのキュン台詞にぜひ注目してください。山口くんは【関西弁で、見た目はワルだけど中身はピュア】というギャップたっぷりのキャラクター。そんな主人公が織りなす新しいキュンキュン映画です。劇中では山口くんだけが関西弁ですが、実は共演者の高橋ひかるさんや岩瀬洋志さんも関西出身。だからこそ、“関西パワー全開”で今後この作品をお届けしたいなと思っています。皆さんにもこの映画で早くキュンキュンしてもらいたいです。愛してんで！
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◆「山口くんはワルくない」予告映像解禁
この度、山口くん・皐・石崎の3人が織りなす予測不能な恋のトライアングルを描いた予告映像が到着。高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）演じる皐、そして岩瀬洋志演じる石崎の出演映像は今回が初解禁となる。ヤクザと噂される転校生のコワモテ男子・山口くん。しかし、彼の素顔は照れると耳が赤くなってしまうような優しいピュアボーイだった。そんな彼の魅力に気づいたヒロイン・皐は、山口くんの魅力をひとりじめ…と思っていた。
そんな3人のドキドキがたっぷり詰まったメインビジュアルも初解禁。コワモテな鋭い睨みでこちらを射抜く山口くんを中心に、彼にピュアな視線を送る皐、そして意味深な表情で背後から山口くんを目で追う石崎という、予測不能な“恋のトライアングル”を予感させる仕上がりに。山口くんのピュアな素顔に惹かれていく皐に対し、山口くんを目の敵にしながらも実は「特別な想い」を抱く石崎がどう絡んでいくのか。誰もが共感する“ときめき”と山口くんへの独占欲をくすぐるビジュアルとなっている。
◆なにわ男子「山口くんはワルくない」主題歌に決定
さらに、本作の主題歌は、なにわ男子によるド直球な関西弁歌詞が彩る「ビーマイベイベー」。熱い恋心を関西弁でノリの良いロックサウンドに乗せて送る絶好調ラブソングだ。劇中の山口くんのように、ド直球に愛を伝える関西弁のフレーズも。本作のために書き下ろされた本楽曲について高橋は、「『ほんまかなわんわ』などコテコテの関西弁もあって、ザ・なにわ男子！な楽曲です。恋愛映画の主題歌なので、『きっと歌詞のどっかにキュン台詞が入ってくるんかな？』と予想していたら、やっぱりありました（笑）！イントロのキュン台詞にぜひ注目してください」とコメントしており、「皆さんにもこの映画で早くキュンキュンしてもらいたいです。愛してんで！」と、最後に関西弁のメッセージを添えた。
さらに、皐の友人役として、3月30日から放送が始まる2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」（NHK）でW主演を務める上坂樹里が出演。同じく皐の友人役の上原あまねとともに、仲良し3人組を演じる。そして、クラスメイト役に森日菜美、丈太郎、大塚萌香、今堀奏、永岡蓮王（AmBitious）。担任教師役に山口森広、山口くんの祖父母役に春海四方、ふせえりも出演。3人の予測不能な恋の行方を見守りながら、一度きりの青春を彩る周囲のキャラクターたちも見どころだ。
◆高橋恭平主演「山口くんはワルくない」
本作は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、【コワモテ×関西弁男子】の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。コワモテだが実はピュアで優しい主人公の山口くんを高橋が演じる。（modelpress編集部）
◆高橋恭平コメント全文
「ビーマイベイベー」には、映画のストーリーや、僕が演じた山口くんのキャラクターとリンクする歌詞がたくさん詰め込まれています。「ほんまかなわんわ」などコテコテの関西弁もあって、ザ・なにわ男子！な楽曲です。恋愛映画の主題歌なので、「きっと歌詞のどっかにキュン台詞が入ってくるんかな？」と予想していたら、やっぱりありました！（笑）イントロのキュン台詞にぜひ注目してください。山口くんは【関西弁で、見た目はワルだけど中身はピュア】というギャップたっぷりのキャラクター。そんな主人公が織りなす新しいキュンキュン映画です。劇中では山口くんだけが関西弁ですが、実は共演者の高橋ひかるさんや岩瀬洋志さんも関西出身。だからこそ、“関西パワー全開”で今後この作品をお届けしたいなと思っています。皆さんにもこの映画で早くキュンキュンしてもらいたいです。愛してんで！
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