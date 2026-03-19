なにわ男子、新曲「ビーマイベイベー」高橋恭平主演映画主題歌に決定 予告＆追加キャストも解禁【山口くんはワルくない】

なにわ男子、新曲「ビーマイベイベー」高橋恭平主演映画主題歌に決定 予告＆追加キャストも解禁【山口くんはワルくない】