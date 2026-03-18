STARTO ENTERTAINMENT、嵐に関連した“なりすまし”アカウントに注意喚起
STARTO ENTERTAINMENTは18日、Xのリーガル公式アカウントにて、嵐のツアーに関連した偽サイトやタレントの“なりすまし”が発生していると報告。アカウントの注意を呼びかけた。
【写真】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉が6つ子に
投稿で「公式生配信を騙るサイトやなりすましアカウントについての注意喚起」とし、現在開催中の嵐のツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」に関連して、「公式生配信を騙る偽サイトやタレントのなりすましアカウントが多数確認されています」と報告した。
改めて「本日（2026年3月18日）時点で、ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」の公式生配信についてのお知らせはしておりません」と呼びかけ。「本日時点で生配信をうたうサイトやアカウントは、ファンの皆様の個人情報を違法に抜き取るなど、詐欺行為につながる危険な偽サイト・なりすましアカウントです」とした。
また「当社タレントの公式配信のお知らせや公式SNSアカウントは、当社公式HPからお知らせしております」と説明し、「偽サイトやなりすましアカウントに騙されることのないよう、くれぐれもご注意ください」と伝えた。
嵐は、5大ドーム（大和ハウスプレミストドーム／札幌ドーム、東京ドーム、パンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪）を巡るツアー中。3月13日から15日までの3日間、札幌ドーム公演を開催していた。
【写真】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉が6つ子に
投稿で「公式生配信を騙るサイトやなりすましアカウントについての注意喚起」とし、現在開催中の嵐のツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」に関連して、「公式生配信を騙る偽サイトやタレントのなりすましアカウントが多数確認されています」と報告した。
また「当社タレントの公式配信のお知らせや公式SNSアカウントは、当社公式HPからお知らせしております」と説明し、「偽サイトやなりすましアカウントに騙されることのないよう、くれぐれもご注意ください」と伝えた。
嵐は、5大ドーム（大和ハウスプレミストドーム／札幌ドーム、東京ドーム、パンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪）を巡るツアー中。3月13日から15日までの3日間、札幌ドーム公演を開催していた。