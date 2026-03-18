テーマは親子で『見て』『聞いて』『触って』『体感する』モータースポーツ

JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜のポスター

“モータースポーツジャパン”は2006年より開催されている日本最大級のモータースポーツイベント。2021年からはJAFが主催者となり、今回で5度目を迎える。

今回のテーマは昨年のコンセプトを引き継ぎ、「親子で『見て』『聞いて』『触って』『体感する』モータースポーツ」。このイベントを通じて、モータースポーツの魅⼒を多くの方々に伝えてファンを増やし、モータースポーツ開催会場に足を運んでもらうキッカケとし、モータースポーツ界全体を盛り上げていく。会場は昨年同様、横浜市・山下ふ頭。今回も、新たなモータースポーツの魅力を多くの方々に届ける。

「JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜」では、モータースポーツの魅力をより身近に感じてもらえるよう、デモンストレーション走行や体験型コンテンツなどを中心に、多彩なコンテンツが展開される。

デモンストレーション走行では、レース、ラリー、ジムカーナなどの競技車両が登場。スピード感や走行音など、モータースポーツならではの迫力を間近で体感できる。さらに、神奈川県警ホワイトエンジェルス（白バイ隊）によるパフォーマンスも予定されている。

そして、昨年の「JAF全国ロードサービス競技大会」優勝チームによるデモンストレーション作業も実施。クルマを支える現場の技術を、目の前で見られる機会だ。

さらに、体験型コンテンツでは「キッズカート体験コーナー」や「Eスポーツ体験コーナー」、「重ね捺しスタンプラリー」など、子どもから大人まで体験しながら楽しめるコンテンツも。

LIVEスポーツゾーン

JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜｜前回イベントの様子

女性フォーミュラの最前線、KYOJOのデモンストレーション走行！

女性フォーミュラカテゴリーとして進化を続けるKYOJO CUPが迫力のデモ走行を披露！ フォーミュラ車両へ移行し注目を集めるシリーズのスピードと熱気を間近で体感できる貴重なチャンスだ。

HINOダカール参戦車を展示＆デモラン実施！迫力の走りを披露

日野自動車（HINO）ブースには、過去のモータースポーツジャパンでも高い人気を集めた「ダカール・ラリー2018参戦2号車」 が登場！ このマシンのステアリングを握るのは、数々のラリーに挑戦してきた 望月裕司氏。会場では、巨大なダカール車ならではのパワーと迫力を間近で体感できる圧巻のデモランが披露される予定だ。世界屈指の過酷なラリーを戦い抜いたマシンの魅力と、日野自動車の技術力をぜひ会場で！

JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜｜前回イベントの様子

全日本ラリー選手権・全日本ジムカーナ選手権ドライバーによる走行＆同乗走行！

国内Bライセンスで出場できる国内最高峰の「全日本選手権」。今回はその全日本選手権のラリー・ジムカーナに出場しているドライバーによるデモンストレーション走行&同乗走行も用意！ 普段は味わえないスピードとテクニックを、じかに感じられる貴重なコンテンツとして人気を集めている。さらに、一部プログラムでは同乗走行も実施！

※同乗走行への参加は抽選となりますので、予めご了承ください。

往年の名車が走るヒストリックカー走行！

往年のヒストリックレーシングカーが“実際に走る姿”を見られるのも、JAFモータースポーツジャパンならではの大きな魅力のひとつ。ル・マン24時間レースに参戦した「Kudzu Mazda DG3」 と、WRC（世界ラリー選手権）で知られる「RX-7 Evo グループBラリー仕様」 が、会場で走行を披露！ 独特のロータリーサウンドと、希少な名車が持つ迫力あるパフォーマンスを、ぜひ目と耳でご体感を。

JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜｜前回イベントの様子

JAFロードサービスデモ--現場のプロが魅せる“安心の技術”を体感！

JAFが災害救援時におこなうロードサービス作業を、ライブで見られるロードサービスデモンストレーションを実施。普段はなかなか見られないプロの技術を、間近で体感できる特別なコンテンツだ。さらに今回は「JAF全国ロードサービス競技大会」優勝チームによる実演をお届け。全国トップレベルのスタッフが披露する圧巻のスキルとスピードを、ぜひ！

ウェルカム＆出展ゾーン

JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜｜前回イベントの様子

国内レースシリーズ車両展示

日本を代表するレースカテゴリーで活躍するマシンが、モータースポーツジャパンに集結。SUPER FORMULA、SUPER GT、スーパー耐久シリーズから、現代のレースシーンを象徴する車両や先進技術搭載モデルを展示。カテゴリーごとの魅力を、実車を通して気軽に体感できる。

JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜｜前回イベントの様子

迫力MAX！三菱ラリーマシン大集合！

AXCR（アジアクロスカントリーラリー）2025参戦車の「三菱トライトン」や、ダカールラリー2002優勝車「三菱パジェロ」をはじめ、往年の名車から最新ラリーマシンまで展示&デモランを実施！ さらに、45度の急斜面を三菱4WD車が駆け上がる大迫力の“4WD登坂キット同乗体験”も。 家族でも楽しめる迫力満点のコンテンツだ。

JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜｜前回イベントの様子

世界を戦うトヨタのマシンを間近で！ 「GR010／水素エンジンカローラ」が登場！

FIA世界耐久選手権（WEC）に参戦する「GR010」や、スーパー耐久 ST-Qクラスで話題の「水素エンジンカローラ」が登場！ホンモノのレーシングカーを間近で見られる貴重なチャンスだ。

ホンダの本気がここに！シビック・タイプR-GT／プレリュードが登場

レースで活躍するホンダの名マシンから、新型プレリュードまで、幅広い車両が勢ぞろい！ 迫力のGTマシンの存在感や、未来を感じる新型モデルを親子で楽しめる。ホンダならではの“ワクワク”をぜひ会場で！

JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜｜前回イベントの様子

日産& NISMOは最新レースマシンのGT-R／フォーミュラEモデルを披露

日産＆ NISMOの注目マシンが横浜に集結！「MOTUL AUTECH GT-R」の迫力ある存在感、そしてEVレースの未来を象徴する「Nissan Formula E Gen3 Evo」など、ファン垂涎の車両を展示。近くで見るからこそ分かる“本気の作り込み”が体感可能だ。

JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜｜写真はイメージ

トライアルデモンストレーション

自然の地形を舞台に、ライダーとマシンが一体となって挑む「トライアル」。卓越したバランス感覚や体力、そして精緻なテクニックを駆使して障害物を乗り越える、2輪競技のなかでも特にダイナミックで奥深いスポーツだ。そんなトライアルの迫力満点のデモンストレーションが、モータースポーツジャパンの会場に登場。 間近で味わえる圧倒的なスキルとアクロバティックなパフォーマンスは必見！

スバル／STIはオートサロンで話題沸騰のスバルWRX S4／レヴォーグの「R-ブラックリミテッドII」を展示！

スバル／STIブースでは、東京オートサロン2026でも大きな話題を集めたWRX S4とレヴォーグの特別仕様車「RブラックリミテッドII」 を展示。ブラック基調の精悍なスタイルと、STIならではのスポーツマインドをまとった注目の2台が、いよいよモータースポーツジャパンに登場。さらに、SUPER GTやスーパー耐久で活躍するレーシングカーも展示され、スバルの“本気の走り”を間近で体感できる。

ダイハツはD-SPORT Racing仕様のミライースを展示！

ダイハツ（D-SPORT）ブースでは、5速MT×ターボ仕様に仕上げられた特別モデル「ミライース tuned by D-SPORT Racing」 を展示。この車両は、先日ダイハツの井上雅宏社長がK4GPに初参戦したことで大きな話題となった1台。軽量コンパクトなミライースにD-SPORTの走りのノウハウを注ぎ込んだ、注目度の高いマシンだ！

ヒョンデは「アイオニック5 N DKエディション」を展示！

ヒョンデ・ブースでは、高性能EVモデル「アイオニック5 N」 をベースに、“ドリキン（ドリフトキング）”こと土屋圭市氏が監修した特別仕様 「DKエディション」を展示。専用パフォーマンスパーツを組み込んだ、唯一無二のカスタマイズモデルが“実車で”目のあたりにできる貴重な機会。EVの持つ新たな走りのポテンシャルと、土屋氏ならではのこだわりが融合した注目の1台だ。

ドリフトファン必見！ D1マシン展示

JAFモータースポーツジャパン2026では、ドリフト競技のトップカテゴリー「D1グランプリ」で活躍するマシンも展示。迫力あるD1マシンを間近で見られるだけでなく、現役ドライバーによるトークショーも実施される予定。マシンのセッティングやバトルの裏話など、“ここでしか聞けない”話が盛りだくさんだ。

キッズ＆ファミリーゾーン

JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜｜前回イベントの様子

小さなドライバー大集合！ キッズカート体験コーナー Presented by 日本カート協会

「ちょっとやってみたい！」を叶えるキッズカート体験。小さな子どもでも扱いやすい車両で、楽しみながらクルマの操作が体験可能。親子でドキドキ・ワクワクを共有できる人気コーナーだ。モータースポーツの世界をのぞいてみよう！

オートバックスブース

オートバックスは「キッズ＆ファミリーゾーン」にブースを出展。迫力のSUPER GT「GT300」マシンと、ファン待望の市販車「ガライヤ」 を展示。GTレースを彩った名車を間近で見られるまたとないチャンス！

JAFブース

今年のJAFブースは“楽しむ”と“学ぶ”が一度に体験できるコンテンツが満載！ 子ども向けのオリジナルライセンスづくりや制服着用体験など、ワクワクするプログラムに加えて、車速約5km/hの衝突体験ではシートベルトの重要性をリアルに実感できる。さらに、モータースポーツクイズラリーで全問正解した方には素敵な景品をプレゼント！ 家族みんなで楽しめる、JAFならではの体験型企画が用意されている。

【コンテンツ一覧】

・モータースポーツクイズラリー

・ジュニアライセンス

・シートベルト着用効果体験車

・子どもロードサービス隊員制服着用体験

・フォトブース

JAFモータースポーツジャパン2026 in 横浜｜前回イベントの様子

JAF× UNIZONEブース- Eモータースポーツ体験

JAFとJAF公認Eモータースポーツリーグである「UNIZONE」がコラボレーションして、Eスポーツ体験ブースを出展。ブースではEスポーツの魅力について知れるコンテンツや、誰でも参加できるレーシングシミュレーター体験を用意。指定のコースでタイムアタックにチャレンジできる。さらにアンケートに回答した方にはノベルティをプレゼント！

初開催！ JAFオリジナル重ね捺しスタンプラリー

会場内5カ所に設置されたスタンプを、専用の台紙に重ねておすことで、1枚のイラストが完成するスタンプラリーを実施。完成するイラストは当日のお楽しみ。スタンプラリー台紙は各日限定2500枚、参加は無料だ。会場内を周遊しながら、イベントの思い出づくりにぜひ！

※スタンプラリー台紙は、会場インフォーメーションにてひとりにつき1枚のお渡しとなる。

※本スタンプラリーでの景品はございません。

かながわコネクトゾーン

地元企業出展エリア

イベント会場入り口に最も近い、神奈川県内で活動する企業エリアでは、自動車販売店が大集合し、イチ推しのクルマが勢ぞろい！ 他にも地域に根差した魅力あふれる商品、コンテンツが並ぶ。

【出展企業一覧】

・日産神奈川販売株式会社

・神奈川トヨタ自動車株式会社

・ウエインズトヨタ神奈川株式会社

・東日本三菱自動車販売株式会社

・Honda Cars 横浜

・神奈川スバル株式会社

・株式会社関東マツダ

・株式会社アットヨコハマ

・厚木珈琲

・鈴廣かまぼこの里

・森のふれあい館

・八百屋コウタのフルーツパーラー

・横浜くりこ庵

・横浜ハマタイヤ株式会社

・Y Cruise株式会社

今年も横浜まちめぐりスタンプラリーを開催！

横浜まちめぐりスタンプラリー

昨年に続き、横浜市・山下ふ頭周辺エリアを対象にスタンプラリーを開催！ スタンプ設置ポイントを巡りながら、横浜の魅力が体感できる。スタンプを集めると、富士スピードウェイのレース観戦チケットや、モータースポーツ関連の豪華景品が当たるプレゼントに応募可能だ。

昨年に続き、今年も開催される「横浜まちめぐりスタンプラリー」

SEA BASS（水上バス）乗船料が10%割引に！

3月20日（金・祝）、21日（土）の2日間、横浜の主要観光地を結ぶSEA BASSの乗船料が、JAF公式サイト内特設ページに掲載されている上の画像を乗船受付時に提示すれば10％割引に。山下公園乗り場はイベント会場最寄りにアクセスできる。

サテライト会場

元町ショッピングストリート

西洋風の洗練された雰囲気が漂う全長600ｍの元町ショッピングストリートは横浜の人気スポット。ここでもモータースポーツジャパンの魅力の一部が味わえる。競技車両やJAFレッカー車と写真撮影できる、子どもへのプレゼントも用意。横浜まちめぐりスタンプラリーのスポットや特典交換所もあり、ショッピングと併せて楽しめる。

INFORMATION

JAFモータースポーツジャパン 2026 in 横浜

●開催日：2026年3月20日（金・祝）～21日（土）

●開催場所：横浜市・山下ふ頭（〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町279番地）

●入場料：無料

●主催：一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）

●企画運営：JAFモータースポーツジャパン実行委員会

●後援：スポーツ庁、横浜市ほか

https://motorsports.jaf.or.jp/enjoy/motorsportjapan/2026