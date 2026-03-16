バルセロナMFガビが約6か月ぶりの戦列復帰!!「今感じているこの気持ちは唯一無二のもの。本当に幸せだ」

バルセロナMFガビが約6か月ぶりの戦列復帰!!「今感じているこの気持ちは唯一無二のもの。本当に幸せだ」