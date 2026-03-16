バルセロナMFガビが約6か月ぶりの戦列復帰!!「今感じているこの気持ちは唯一無二のもの。本当に幸せだ」
バルセロナMFガビが約6か月ぶりにピッチに戻ってきた。
ガビは今季のラ・リーガ開幕から2試合連続で途中出場していた。しかし、その後は怪我の影響で欠場が続き、25年9月23日には右膝の内側半月板損傷により、関節鏡手術を受けたことが発表されていた。
長期離脱を余儀なくされたが、15日のラ・リーガ第28節セビージャ戦でベンチ入りを果たすと、後半37分にFWラフィーニャに代わってピッチに送り込まれた。ガビの公式戦出場は25年8月23日のラ・リーガ第2節レバンテ戦以来、実に204日ぶり。大きな拍手を背に受けてピッチに立ち、5-2の快勝に貢献した。
第28節終了時点で2位のレアル・マドリーに勝ち点4差をつけて首位に立つバルセロナにとって、貴重な戦力を取り戻した瞬間となった。
スペイン『アス』によると、復帰を果たしたガビは「本当に大変だった。前回よりもずっと辛く、かなり苦しい思いをした。その過程はより苦痛を伴うもので、日々の生活も困難だった。今感じているこの気持ちは唯一無二のもので、本当に幸せだよ」と語るとともに、ハンジ・フリック監督へ感謝を伝えている。
「フリックはいつも父親のように私を支えてくれた。彼は常に私を助け、信頼してくれた。そのことは肌で感じているし、彼には感謝している。彼がこれからもずっとチームに残っていることを願っているよ」
ガビは今季のラ・リーガ開幕から2試合連続で途中出場していた。しかし、その後は怪我の影響で欠場が続き、25年9月23日には右膝の内側半月板損傷により、関節鏡手術を受けたことが発表されていた。
長期離脱を余儀なくされたが、15日のラ・リーガ第28節セビージャ戦でベンチ入りを果たすと、後半37分にFWラフィーニャに代わってピッチに送り込まれた。ガビの公式戦出場は25年8月23日のラ・リーガ第2節レバンテ戦以来、実に204日ぶり。大きな拍手を背に受けてピッチに立ち、5-2の快勝に貢献した。
スペイン『アス』によると、復帰を果たしたガビは「本当に大変だった。前回よりもずっと辛く、かなり苦しい思いをした。その過程はより苦痛を伴うもので、日々の生活も困難だった。今感じているこの気持ちは唯一無二のもので、本当に幸せだよ」と語るとともに、ハンジ・フリック監督へ感謝を伝えている。
「フリックはいつも父親のように私を支えてくれた。彼は常に私を助け、信頼してくれた。そのことは肌で感じているし、彼には感謝している。彼がこれからもずっとチームに残っていることを願っているよ」