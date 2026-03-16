2026年の春闘は、前年に続き「5％を超える高い水準の継続」が大きなテーマとなっています。

連合が5日に発表した2026年春闘の要求集計（2508組合）によると、定期昇給相当分を含む賃上げ要求は平均で 5.94％（1万9506円） となりました。前年の要求率（6.09％）をわずかに下回ったものの、金額ベースでは前年同期を262円上回り、 3年連続で5％を超える高水準 を維持しています。

今年は物価高を上回る所得増、すなわち「実質賃金のプラス定着」を目指し、大手企業を中心に過去最高額のベースアップ回答や、集中回答日を待たない早期妥結が相次いでいます。

本記事では、2026年4月から適用される主要企業の賃上げ回答および要求内容を業界別にまとめました。

2026年4月適用：業界別・上場企業の賃上げ状況

各業界の主要企業の回答内容です。この春から5,000円または5％以上の給与アップを発表した企業を中心に以下にまとめ、表（順不同）にて紹介します。

※ベースアップ（以降、ベア）とは、企業が全社員一律で「基本給の賃金水準」を引き上げる制度。定期昇給（以降、定昇）とは、会社が決めたタイミングで、年齢や勤続年数、個人の評価に基づいて定期的に賃金を上げる制度。

金融・生命保険業界三菱UFJ銀行全行員を対象に、ベースアップとして2.5～3％の賃上げ（3年連続）。また、新卒社員の初任給を引き上げる。大卒で4万5000円増額し、30万円にする。三井住友銀行全行員を対象に、総額10%超えの賃上げ（賞与込み）。また、新卒社員より初任給を引き上げる。大卒で4万5000円増額し30万円にする。 メガバンクとして初めて「初任給30万円」の方針を固め、業界全体の給与水準を牽引する。第一生命HD営業職員を含む国内社員約5万⼈を対象に、平均約7％の賃上げ。 3年連続で7％水準の妥結。また、新卒社員の初任給を大幅に引き上げる。大卒で1万8440円増額し、35万4000円にする。明治安田生命内勤職員約1万⼈を対象に平均5.3%、 営業職員約3万7000人は平均6.5％の賃上げ。日本生命保険内勤職員約2万5000人を対象に、5.5%程度の賃上げ。ベアは1万円、賞与は前年比で5%引き上げ。営業職員約4万人に対しては、7%の賃上げ。また、4月から育児短時間勤務の適用期間をこれまでの「小学1年生の8月末まで」から「小学校卒業まで」へと延長する。広島銀行6%の賃上げ。うち、ベア率は3%。定年（60歳達齢）後に再雇用されたシニア職員を対象に、総額24%程度の賃上げ。また新卒社員の初任給を月額3万円増額し、28万円とする。

自動車・輸送機器業界トヨタ自動車職種・階級別で最高月2万1580円の賃上げ、年間一時金7.3カ月分を要求中。日産自動車総額平均月1万円の賃上げ（2.7%）。うち、ベアは4,000円程度（満額回答）。年間一時金5カ月分。60歳以上の定年再雇用の従業員も月額4,000円の賃金改善。ホンダ（本田技研）平均月1万8500円前後の賃上げ、年間一時金5.4カ月分を要求中。マツダ組合員約2万⼈を対象に、平均月1万9000円の賃上げ（満額回答）。 賃上げ率は5.5％。現行の人事制度となった2003年以降で最高額。業績は厳しい局面にあるが、早期回答により「人への投資」を鮮明にした。年間一時金は5.1カ月分で妥結。三菱自動車全社員を対象に、平均月1万8000円の賃上げ（満額回答）。 賃上げ率は月例賃金ベースで5.1％。1970年の会社設立以来、初めて集中回答日を待たずに早期妥結した。年間一時金は5.0カ月分で回答。スズキ平均月額1万9000円の賃上げ、年間一時金6.3カ月分を要求中。SUBARU（スバル）職群・考課に応じて最大5万100円の賃上げ、年間一時金5.4カ月分を要求中。ダイハツ平均月2万2000円の賃上げ、年間一時金5.7カ月分を要求中。日野自動車平均月2万1000円の賃上げ、年間一時金5カ月分を要求中。ヤマハ発動機組合員を対象に、平均月1万9400円の賃上げ（満額回答）。賃上げ率は5.3％。 うち、ベアが1万3000円、定昇が6,400円。ベア額は過去最高を更新。年間一時金は5.3カ月分。年間休日を1日増やし122日に。豊田自動織機組合員を対象に、平均月2万2000円の賃上げ（満額回答）。 集中回答日前の妥結は同社初。年間一時金も5.6カ月分の要求に満額で応じた。モリタHD総額2万786円（6.1%）の賃上げ。ベアは1万5000円。

化学・素材業界日本ガイシ組合員を対象に過去最高となる平均月2万6600円の引き上げ（満額回答）。 賃上げ率は6.86％。金額・賃上げ率ともに過去最高を更新した。また、大卒総合職の初任給を2万円引き上げ30万5000円に、大学院卒（修士）を32万5000円にする。賞与平均は前年度比13万円増の215万円で妥結。三井金属総額7.1%の賃上げ。ベアは2万円（5.8%）、労働組合の要求を5000円上回る回答。金属価格上昇や半導体材料分野の好調により業績が好調。JX金属総額月額1万9000円の賃上げ。ベアは1万6000円、労働組合の要求を1000円上回る回答。レンゴー総額月2万2000円（平均6.4%）の賃上げ（満額回答）。

通信・IT・システム業界NTTグループ主要5社の正社員を対象に、月1万5000円の賃上げ、ベア相当として月例賃金の3.75%の引き上げを要求中。KDDI定昇とベアの総額5％の賃上げを要求中（総合職）。セガ（SEGA）全社員約3000人を対象に、基本給を平均10％引き上げる。 また、新卒社員の初任給を3万円引き上げ、大卒で33万円とする。MIXI給与水準の引き上げとして、報酬レンジの最低水準を一般社員層で約20%、中核社員～初級管理職層で約20～30%、上級管理職層で約50%引き上げる。「スペシャリスト」層においても、同様の引き上げ。部長級および部長相当級のモデル年収下限では、840万円から1260万円に増額。ベースアップは行わない。

不動産・建設業界大東建託全社員約8,000人を対象に、総額平均5.1％程度の賃上げ。 1992年の株式上場以来初となる3年連続のベースアップ。大東建託パートナーズ全従業員約4200人を対象に、総額平均5.54％の賃上げを実施。大和ハウスリアルティマネジメント全正社員の給与水準を改定。昇給額は平均7万5459円（20.80%）。また、新卒社員の初任給を引き上げる。大学卒・全国社員の場合で9万円増額し、34万円にする。大成建設全従業員約1万人を対象に、総額平均5.7%の賃上げ。オープンハウスグループ2026年4月入社の新卒営業職の初任給を36万円に設定。翌2027年4月にはさらなる増額により40万円とする方針。

食料品・飲料業界日本たばこ産業（JT）平均4%台中盤の賃上げ。また、一定の基準を超える継続的な物価上昇などの際に、物価上昇に相当する割合を定期昇給の昇給額に加算する制度を3月から導入。味の素一般職で総額平均2万4000円超えの賃上げ（約6％）。うち、ベースアップは一般職（2508人）で1万6000円、基幹職（1547人）で1万6000円（満額回答）。また、新卒社員の初任給（グローバル型）を一律1万6000円引き上げる。これにより、大卒初任給は29万1000円となる。非正規雇用者（396人）に対しても4％以上の賃上げを実施。サッポロビール組合員1500名に対し、平均6.1％の賃上げ（満額回答）。 うち、ベースアップは月額1万6000円。Umios（旧マルハニチロ）総額平均約6%の賃上げ。ベアは月額1万4000円（満額回答）。

小売・服飾業界イオンリテール正社員を対象に、平均1万9637円（5.89％）の賃上げ。うち、賃金体系維持原資4493円（1.35％）、引き上げ分1万5144円（4.54％）。4年連続の満額回答。パートタイマー約6万5000人に対しては、時給で一人平均101.8円の賃上げ（8.38％）。 うち、制度昇給16.0円、引き上げ分85.8円。前年の7.07％を大幅に上回る過去最高額。イオン九州正社員に対し、総額1万8544円（6.42％）の賃上げ、パートタイマーは時給総額94.9円（8.14％）の引き上げ（満額回答）。ファーストリテイリング（ユニクロ・GU等）2026年3月以降入社の新卒社員に対し、大幅な初任給引き上げを実施。 「グローバルリーダー候補」は4万円増額し37万円（約12％増）に、「地域正社員」は2万5000円増額し28万円（約10％増）とする。ノジマ業績に応じて1000円～5000円のベースアップを実施。 賞与の支給を年４回から２回に変更し、年間の支給総額を変えずに２回分の賞与を「業績手当」として月額給与に上乗せして支給。また、新卒採用においてノジマでのアルバイト経験等がある優秀な学生に対し、最高で初任給40万円を支給する新制度を導入。ゲオHD正社員を対象に総額1万8637円（6.19％）の賃上げ、パートタイマーは時給92.7円（8.10％）の引き上げ。

外食サービス業界松屋フーズHD正社員約2,000人を対象に、平均6.13％の賃上げ。 大卒初任給を5,000円引き上げ27万円に。そのほか、住宅手当の増額や期末賞与の支給などを含めると、賃上げ率は最大約10%に。すかいらーくHD正社員約4,000人を対象に、総額平均6.8％の賃上げ（満額回答）。ベア、定昇で5.35％（平均2万173円）、特別業績一時金（春季賞与）0.3カ月分。パート・アルバイトは制度昇給分を含めて時給71.3円（6.39%）の引き上げ。ゼンショーHD正社員約1,400人を対象に、2万9219円の賃上げ、賃上げ率は平均6.7%。ベア分は月額1万3956円（3.2%）。3年連続で10％超の賃上げとなった。また、新卒社員の初任給も引き上げる。大卒の場合で1万円増の32万2000円となる。コロワイド国内グループ企業の全正社員約4700人を対象に、総額平均6%の賃上げ（満額回答）。引き上げ額は月額平均2万1千円。新卒社員の初任給も引き上げる。大卒の平均1万4300円増の26万1700円とする。ハイデイ日高正社員約1,000人を対象に、実質平均23,275円（約7.1％）の賃上げ 。成長分配金(2/27支給済み)を賃上げ額に含めた実質的な賃上げ率は、全体で約12.8％。モスフードサービス全社員約650人を対象に平均で5％の賃上げ。ベア率は平均3％。

娯楽サービス業界オリエンタルランド「キャスト（パート・アルバイト）」を含む全社員約2万5000人を対象に平均約6%の賃上げ。キャストの時給は一律70円引き上げ、1390～1740円にする。また、新卒社員の初任給を2万円増額し、29万2000円にする。ユー・エス・ジェイユニバーサル・スタジオ・ジャパンを運営するユー・エス・ジェイは、正社員約3600人に対し、平均6.5%の賃上げを実施する。パート・アルバイト約1万2000人の時給も一律70円引き上げ、1330～1660円とする。セコム平均5.14%の賃上げ。ベアは5500円。また、シニア層の待遇を改善し。定年後再雇用者には、最大で月3.5万円のベアを実施。西武・プリンスホテルズワールドワイド全社員約 6,500人を対象に、平均5.3％の賃上げ。また、新卒社員の初任給を引き上げ、最大で2万3000円増の33万3000円にする（総合職）。休日数を改定し、年間公休104～107日を120日に増加。ダイワロイネットホテルズ平均6万8172円の賃上げ。特に若年・中堅層への配分を厚くし、年収で約9%の増加を目指す。また、全国型社員の初任給を約9万円増額し、31万円にする。地域限定型も27万8500円（約33％増）に引き上げる。

商社三菱食品総額平均5.6%の賃上げ。ベアは月額1万5000円。また、主に20代の地方勤務者へ「マイカー手当」月2万円を支給。 GSIクレオス新卒者を含めた社員に対し、ベア一律2万円。

その他TOTO総額平均5％の賃上げ（満額回答）。

2026年賃上げの注目トピックス

2026年ならではの情報として、特に注目すべき4つのポイントを紹介します。

過去最高水準の賃上げとなった企業

2026年も、バブル期以降の最高値を更新する企業が相次いでいます。 日本ガイシのベア2万6600円（6.86％増）や、味の素の2.4万円超の増額 は、日本の製造・食品業界における賃金相場を一段と押し上げています。また、三菱自動車やマツダが集中回答日を待たずに満額回答を出す「早期妥結」の流れも定着し、労働力確保に向けた企業の「攻めの姿勢」が鮮明になっています。

若手・高度人材、シニア人材への「重点投資」

全世代の底上げを図りつつ、特定の層へ手厚く配分する「戦略的賃上げ」が加速しています。

若手・高度人材：ゼンショーHDは平均12.22％の賃上げ。一律3万円のベアと初任給30万円を断行。 優秀層を外食業界へ呼び込む「業界イメージの刷新」 を狙います。ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は2026年4月入社の初任給を42.5万円に引き上げます。GAFA等の 外資系テック企業と競合する高度エンジニア確保のため、世界基準の待遇を提示 しています。

シニア人材：味の素は、定年後の再雇用者やパート・アルバイトに対しても、正社員と歩調を合わせた4.0％以上の賃上げを実施。広島銀行は定年後に再雇用されたシニア職員を対象に、総額24%程度の賃上げを決定しました。 熟練した技術を持つシニア層を「不可欠な戦力」 と再定義し、処遇を改善する動きが業界問わず波及しています。

柔軟な働き方に対応する人事制度の整備

賃上げ以外にも、「働き方の柔軟性」を処遇改善の一部と捉える動きも2026年の特徴です。

MIXI： 2026年4月より、 コアタイムのないフレックスタイム制（フルフレックス）を正式に制度化 。対面コミュニケーションを重視しつつも、働く「時間」の制約をなくすことで、個人のパフォーマンスおよび組織成果の最大化を目指しています。

（参照：株式会社MIXI 2025年3月 プレスリリース）

東京海上日動あんしん生命： 2026年4月より、従来の「地域限定職」を廃止し、 全ての職種を「総合職」へ一本化 。全社員が自ら「本拠地（生活拠点）」を定め、 転居を伴う転勤の同意有無を毎年自ら選択できる制度 を導入。 転居転勤に同意した場合は「全国」か「一定地域内」かを選べ、実際に転居した際には「転居転勤サポート手当」を支給します。初任給は 月額29万円～最大41万円以上 （学部卒の場合）のレンジとなり、居住地の柔軟性と高い報酬水準を両立させます。

（参照：東京海上日動あんしん生命 2026年4月「人事制度改定について」)

三井住友銀行：2026年1月より四半世紀ぶりとなる新人事制度「ステージ」を導入。年功序列を完全に廃止し、年齢に関係なく「役割と成果」で処遇を決定する仕組みへ刷新しました。 全従業員が勤務地やキャリアパス（マネジメント型か専門職型か）を自ら選択できる制度 を導入し、自律的なキャリア形成を支援しています。

（参照：三井住友銀行 2025年12月 人的資本経営とSMBCの人事制度改定）

非正規従業員も賃上げの対象とする企業

政府が掲げる 「2020年代中に最低賃金を全国平均1,500円」 という目標に向け、最低賃金は毎年6～7％超のペースで上昇しています。2026年は、パート・アルバイトの賃上げ率が正社員を上回るケースが目立っています。

イオンリテール：パート従業員の時給平均8.38％引き上げ（正社員の賃上げ率は5.89％）

すかいらーくHD：パート従業員の時給平均6.39％引き上げ（正社員の賃上げ率は5.35％）

ゲオHD：パート従業員の時給8.10％引き上げ（正社員の賃上げ率は6.19％）

まとめ

2026年の賃上げは、単なるインフレ対策の枠を超え、「人的資本経営」の定着を象徴する結果となりました。多くの企業が「5％超」の賃上げを常態化させたことで、数年前までの賃金停滞期とは明らかに異なるフェーズに入っています。今後は、この大幅な人件費増をいかに付加価値や価格転嫁に結びつけ、持続可能な成長サイクルを築けるかが、各企業の真の評価ポイントとなるでしょう。