アブー・ムーサー（Abu Musa）？大トンブ・小トンブ（Greater and Lesser Tunb）？

イランが事実上封鎖したホルムズ海峡付近にある小さな島々だ。米国がイランのペルシャ湾における主要な原油輸出拠点であるカーグ（Kharg）島を空爆したことで、これらの島々が次の軍事目標として浮上している。

米AP通信は14日（現地時間）、「米国の空爆によりカーグ島の軍事施設が破壊され、戦争の新たな主要争点として浮上した」とし、ホルムズ海峡でカーグとともに注目すべき島としてアブー・ムーサーと大トンブ・小トンブを挙げた。

これらの島々は現在、イランが実効支配している。アブー・ムーサーは面積約13平方キロメートルで、滑走路と軍事基地まで備えている。大きさは西海（ソヘ、黄海）にある大青島（デチョンド）と似た規模だ。人口約2000人が暮らしている。大トンブは面積約10平方キロメートルで数百人が住み、ここにも軍事基地がある。隣にある小トンブは面積約2平方キロメートルで、ほとんど人は住んでいない。

特に軍事的価値の高さから注目されている。ホルムズ海峡を通過する船舶は必ずこれらの島々の近海を通らなければならない。ペルシャ湾から出ていく船はアブー・ムーサーとトンブ諸島の間を、入ってくる船はトンブとイランの間の海域を通過する。海上交通路を監視したり、ミサイルやドローン防衛の拠点として活用するのに適している。ホルムズ海峡を統制する戦略の重要な前哨基地とされる理由だ。

アブー・ムーサーとトンブ諸島は歴史的にアラブの首長国（英国の監督下にあった世襲君主国）が統治していた地域だ。1971年に英国軍が撤収した直後、イラン海軍が武力で占領した。その後、アラブ首長国連邦（UAE）が領有権を主張し、紛争が続いている。

一部では、米国がこれらの島を掌握した後、UAEに引き渡すというシナリオまで取り沙汰されている。イラン本土を占領するより負担が小さいうえ、イランと対立しているUAEへの補償となり得るためだ。米シンクタンクのアメリカン・エンタープライズ研究所（AEI）のマイケル・ルービン上級研究員は中東フォーラム・オブザーバー（Middle East Forum Observer）に対し、「この二つの島がUAEの手に渡れば、航行の自由と国際エネルギー貿易はより安全になるだろう」と主張した。ただし、実際に上陸作戦が行われる可能性は不透明だ。

別の候補として挙げられるゲシュム（Qeshm）島は、規模があまりにも大きいことがネックとなっている。この島はホルムズ海峡でイラン本土のすぐ南に位置する最大の島だ。面積は1500平方キロメートルに達する。約15万人が暮らしている。限られた米軍兵力で掌握するのは現実的ではないとの評価が多い。