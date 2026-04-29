俳優の山崎紘菜さんが4月28日、自身のインスタグラムを更新。香港ディズニーランドを訪れたプライベートショットを公開しました。【写真を見る】【 山崎紘菜 】香港ディズニーランドを初訪問「めちゃくちゃショックかなしい」スティッチのカチューシャを園内でなくす山崎さんはディズニーキャラクターのスティッチをモチーフにした大きなカチューシャを頭に着け、ミッキーマウスの形があしらわれたサングラス姿の自撮り写真を投