『リブート』新キャストにネット驚き「一瞬」「ビビったｗ」「存在感あった」
俳優・鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の第8話が15日に放送され、新キャストの登場に視聴者から驚きの声が上がっている。
【写真】ネット驚きの”新キャスト”を公開
第8話では、早瀬（鈴木亮平）と冬橋（永瀬廉）が、一香（戸田恵梨香）の行方を追う展開が描かれた。2人は位置情報を頼りに自宅を突き止めて追い詰めるものの、あと一歩のところで逃走を許してしまう。
冬橋は執念を燃やし、霧矢（藤澤涼架）や“しぇるたー”の仲間たちを総動員して独自の包囲網を構築。一方の早瀬も別の角度から一香の行方を探るため動き出し、ハヤセ洋菓子店を訪れた後、妹・綾香（与田祐希）のもとを訪ねる。
その最中、早瀬のもとに一香から連絡が入り、ある決意を聞かされる。だが独自に行動を続ける早瀬の様子に、冬橋は強い違和感を抱く。もともと目的は、妻・夏海（山口紗弥加）とマチ（上野鈴華）を死に追いやった一香への復讐だったはずだ。2人のすれ違いは決定的となり、ついに仲間割れ。孤立した早瀬は、自身の調査によって一香の居場所を突き止め、対峙することになる。
一方その裏では、合六（北村有起哉）が静かに次の一手を進めていた。海江田（酒向芳）を使い、取り返した100億円相当の商品にある企みを仕掛ける。そして電話をかけた相手は一香。真実と陰謀が交錯する中、それぞれの思惑が新たな局面へと動き出していく。
そんな中、合六の裏組織で活動する闇バイトの一員として登場したのが、お笑い芸人のみなみかわ。突然の登場にSNSでは「一瞬だけみなみかわ」「急に出てきてビビったｗ」「なんか迫真の演技で存在感あったわ」などの声が寄せられ、話題を集めている。
【写真】ネット驚きの”新キャスト”を公開
第8話では、早瀬（鈴木亮平）と冬橋（永瀬廉）が、一香（戸田恵梨香）の行方を追う展開が描かれた。2人は位置情報を頼りに自宅を突き止めて追い詰めるものの、あと一歩のところで逃走を許してしまう。
冬橋は執念を燃やし、霧矢（藤澤涼架）や“しぇるたー”の仲間たちを総動員して独自の包囲網を構築。一方の早瀬も別の角度から一香の行方を探るため動き出し、ハヤセ洋菓子店を訪れた後、妹・綾香（与田祐希）のもとを訪ねる。
一方その裏では、合六（北村有起哉）が静かに次の一手を進めていた。海江田（酒向芳）を使い、取り返した100億円相当の商品にある企みを仕掛ける。そして電話をかけた相手は一香。真実と陰謀が交錯する中、それぞれの思惑が新たな局面へと動き出していく。
そんな中、合六の裏組織で活動する闇バイトの一員として登場したのが、お笑い芸人のみなみかわ。突然の登場にSNSでは「一瞬だけみなみかわ」「急に出てきてビビったｗ」「なんか迫真の演技で存在感あったわ」などの声が寄せられ、話題を集めている。