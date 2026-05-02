言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、洗練されたスマートなシルエット、街角で起こる一瞬の交差、そして情報を届ける定期刊行物という、3つの言葉を選びました。日常の風景やカタカナ語の響きを脳内で照らし合わせ、正解となる2文字を特定しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□んだー□□ちがいにゅー□□たーヒント：ほっそりとしていて