TBSの日曜劇場「VIVANT」の公式X（旧ツイッター）などが29日に更新され、人物のイラストが新たに投稿された。同作は俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。イラストには黒ずくめの服装の人物が描かれており、手にはワイングラスが。ファンの間では早速“考察”が始まり、「誰？」「新キャラかな？」「薫さんなのか新キャラなのか気になります」「薫さん…じ