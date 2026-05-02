シリーズ10周年を迎えた魔法つかいプリキュア！の世界観をたっぷり楽しめるコラボカフェが登場♡東京・大阪・福岡の3都市で開催され、キャラクターをイメージした可愛いメニューや限定グッズがラインナップ。ときめきが詰まった空間で、思い出に残る特別な時間を過ごしてみませんか♪ 3都市で楽しむ期間限定カフェ 「魔法つかいプリキュア！10周年記念コラボカフェ at 洒落CAFE～キュア