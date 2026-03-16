2026年4月25日（土）、福岡の街から「空室」が消えるかもしれません。嵐のドームツアーとDREAMS COME TRUEのアリーナツアーが重なるという奇跡の週末。宿泊費の高騰と空室不足に頭を悩ませる遠征組に、驚きの「選択肢」が浮上しました。

JR九州が発表した、特急「787系」を博多駅のホームに停車させ、車内で一夜を過ごす夜間滞在イベント。参加費7,800円という、週末のホテル相場を考えれば破格のプランは、果たして「宿」として実用的なのか？ 本記事では、女性専用席の有無や車内環境、ライブ終演後のタイムスケジュールまで、鉄道チャンネル編集部が遠征組の視点で徹底検証します。

博多駅で特急列車に泊まる!?「787系」夜間滞在イベント

まずは、JR九州が企画した異色の鉄道イベントの概要を整理しましょう。

深夜の博多駅を独占する特別体験

本イベントは、博多駅に停車した特急「787系」6両編成の車内で、深夜〜早朝までの特別な時間を過ごすという内容です。

開催日時：2026年4月25日(土) 23:30〜翌26日(日) 6:30

参加費は普通席利用プラン（2名席を1名で利用）で7,800円と、週末の高騰する宿泊費に比べると非常にリーズナブルな設定となっています。

普通席イメージ

当日のスケジュールと注意点

行程は深夜23時20分に博多駅に集合し、軽食を受け取ってから乗車。そのまま車内で夜を明かし、翌朝6時30分に解散（6時から降車可能）となります。ここで注意したいのは、安全管理上、0時10分〜6時の間は車内から外へ出られないという点です。

受付：2026年3月18日 9:30より開始

福岡がパニック!? 嵐＆ドリカムの大型ライブ激突による宿不足

この週末、福岡の街は全国から集まる音楽ファンで熱狂に包まれます。

奇跡の同日開催スケジュール

2026年4月24日と26日には、唐人町駅を最寄りとする会場で“嵐”のドームツアーを開催します。さらに、4月25日と26日にはマリンメッセ福岡A館で“DREAMS COME TRUE”のアリーナツアーが行われます。ドリカムの25日の公演は17時開演のため、終演後の博多駅周辺は大変な混雑となるでしょう。市内ホテルの満室と価格高騰は避けられません。

ライブ遠征の「ホテル代わり」として実用的か？

では、この787系のイベントは遠征組のベースキャンプになり得るのでしょうか。

ここが判断の分かれ目！「ホテル」と何が違う？

787系のイベントを活用するメリットは、「博多駅直結」のアクセス環境。これ以上の好立地はありません。また、女性専用席（DXグリーン等）がある安心感も大きいでしょう。ネットカフェに泊まるより、防犯面は優れていると言えます。そして、動かないとはいえ、特急車両に「泊まる」という経験はなかなかできないもの。夜行列車気分で非日常体験を楽しめる人にとっては最高の環境かもしれません。

デメリットは、シャワー・風呂がないため、気になる人は周辺の銭湯やネットカフェのシャワーを事前に済ませる必要あること。寝具がないため、上着やストールなどの用意が必須なこと。そしてコンセントが全席にはないと考えられるため、モバイルバッテリーの準備も必要です。

結論：快適な睡眠より、推し活の余韻や非日常を楽しむ空間

車内では寝具の提供がなく、照明も消灯しないため、ホテルと同等の快適な安眠を求める人には不向きかもしれません。しかし、女性専用席（DXグリーン席やグリーン席）が設定されているため、女性ファンだけの遠征でも安心して深夜の時間を過ごせること、普段はできない体験ができること、ホテルより抑えた価格で過ごせることを優先するなら、最強の選択肢といえます。

ライブ後のスケジュールは？

ドリカムのライブ（25日17時開演）に参戦した後、天神や博多周辺で夕食を楽しんでから23時20分の集合に合わせて博多駅に行くスケジュールは、時間的に十分な余裕があります。ホテル難民になってネットカフェを彷徨うくらいなら、博多駅に停車する特急列車の車内で、ファン同士で熱く語り合う夜を過ごすのも悪くありません。

ホテル予約の争奪戦に敗れ、遠征を諦めかけていたファンにとって、この「787系イベント」は一筋の光となるはず。深夜の静まり返った博多駅で、787系のシートに身を沈め、ライブの余韻に浸りながら夜を明かす……。それは、どんな高級ホテルに泊まるよりも、忘れられない「遠征の思い出」になるかもしれません。

予約受付は3月18日（水）9:30から。JR 九州オリジナルツアー予約サイトで申し込みましょう。争奪戦となるかもしれませんから、検討中の人はリマインダーの設定をお忘れなく！

（画像：JR九州）

鉄道チャンネル編集部

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