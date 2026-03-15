犬が亡くなる前に『伝えたいこと』４選

犬は亡くなる前に、少しだけ元気を取り戻して動けるようになったり、普段以上に飼い主に甘えるような仕草を見せたりすることがあります。彼らは亡くなる前、どのようなことを飼い主に伝えようとしてくれているのでしょうか。

ここでは、犬の亡くなる前の行動パターンから考えられる、犬たちが亡くなる前に飼い主に『伝えたいこと』を紹介します。

1.飼い主への感謝の気持ち

犬は自分の死期を悟っていることが多いと言われています。そのため、自分の死期が近づくと、今までぐったり横になっているばかりだった老犬が、突然ヨタヨタと歩き始めるなど元気を取り戻し、飼い主へ感謝の気持ちを伝えるかのように近づいてくることも。

「今までありがとう」「とても幸せでした」など、飼い主に今まで大切に育ててくれたお礼を伝えに来てくれているのかもしれません。

2.飼い主への愛情

感謝の気持ちと似ていますが、最期まで飼い主への深い愛情を伝え続けてくれる犬も多くいます。すでに起こすことも難しい体を懸命に動かして近寄ってきてくれたり、じっと見つめて気持ちを伝えようとしてくれたり……。

こうした積極的な行動は、飼い主への深い愛情からくる行動と考えられます。亡くなる前は、しっかり大好きな飼い主に愛を伝えたいと考えるわんこが多いのかもしれません。

3.不安だからそばにいてほしい

死期を悟った犬の中には、やはり迫り来る最期に不安を感じているわんこもいるかもしれません。。不安そうに飼い主を見つめたり、体をピッタリ密着させたがったり、力が入らない中で鼻を鳴らすように鳴いてみたり……。

死への不安を少しでも和らげるために、信頼できる大好きな飼い主さんにそばにいてもらい、安心感を得たいと考えるわんこは少なくありません。

4.もっと甘えたい

元々甘えん坊だったわんこだけでなく、ちょっぴりツンツンしていたわんこも、亡くなる前には飼い主さんに甘えたくなるものです。飼い主の行動を目で追ってみたり、飼い主に体をくっつけてみたり、顔を擦り寄せてきたりするわんこも多くいます。

自分の死期を悟っているからこそ、もっと飼い主さんの体温を感じたい、飼い主さんの愛情を感じたいと強く感情が働いているのかもしれません。

犬の死期が近づいているサイン

犬は死期が近づいてくると、以下のような前兆を見せることが多くあります。

食欲が落ちる 水分摂取が自分でできなくなる 呼吸が乱れる 痙攣発作を起こす 嘔吐や下痢などの消化器症状 体温低下

上記の症状が現れても、再び持ち直したり、一時的なものであることもあります。しかし、自己判断は危険なため、まずはかかりつけの獣医師に相談してください。その上で、いくつも症状が現れている場合は、「もしかしたら……」と考え、心の準備をしておきましょう。

後悔しないために愛犬の生前すべきこと

愛犬が亡くなった後、多くの飼い主が多少なりとも後悔を感じるものです。しかし、少しでも後悔を減らすために、愛犬が生きている間に以下のことを意識して過ごしましょう。

スキンシップや優しい声かけで安心させてあげる できる限り一緒に過ごす時間を作る 静かで安心できる快適な環境を整えてあげる 生前、愛犬が懐いていた人に連絡して会いに来てもらう 獣医師のアドバイスを受けながら好きな食べ物を与える

愛犬の死期が近づいていると感じたら、できる限り多くの時間を作り、スキンシップや声かけ、また孤独で不安にならないようにそばにいてあげるなど、安心して過ごせる環境を整えてあげましょう。

また、愛犬が懐いている人がいる場合には、早めに連絡を入れて、可能であれば家まで来てもらったり、電話越しに声をかけてもらったりすることで、飼い主側も親しい知人も心残りが軽くなることもあります。

まとめ

犬は亡くなる前、「飼い主に何か伝えたいことがあるのかな？」と思うような行動を見せることがあります。今までのお礼や愛情、甘えたいという気持ちなどを伝えていると思われるので、最期の瞬間まで、穏やかに安心して過ごせるよう配慮してあげましょう。

(獣医師監修：葛野宗)