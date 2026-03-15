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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「自分はなぜこのように行動しているのか、見つめてみよう」と題した動画を公開した。動画では、自身の行動や判断の理由を深く見つめ直すことの重要性を説き、それが自己理解を深め、より自分らしい生き方や成長に繋がるという持論を展開した。



茂木氏は冒頭、「自分の行動とか判断があったとするでしょ。その理由ってまあ通常はわからないわけです」と切り出し、多くの人が無意識に行動していると指摘。しかし、そこで「なんで自分はこういう行動をとってるのか」と深掘りしていくと、「意外とそこで先にいけることがある」と、自己分析の効能を語った。



このプロセスは「自分自身を知ることになる」とし、それによって得られる効能を2つ挙げた。一つは、自分が何を求め、どのような人間なのかが明確になることで、「自分にまず一つは忠実になることができる」という点だ。自分の価値観が分かれば、それをより強く推し進めていけるという。



もう一つは、現状の自分の基準を「アップデートする可能性」である。自身の行動を問い直すことで、「こっちの方がいいんだよね」といった新たな視点や改善点に気づき、成長に繋がる場合もあると説明した。



最後に茂木氏は、この自己分析は「世間に合わせる必要はない」と強調。社会の基準ではなく、「自分の大事なもの」を見つめ直してほしいと呼びかけた。そして、「自分っていうのはやっぱり未知の世界なんです」と語り、自分自身を探求することの奥深さを示唆して動画を締めくくった。