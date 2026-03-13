この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさやが運営するYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」が、「【レビュー】Wi-Fi 7対応「TP-Link製 Archer BE450(BE7200)」Wi-Fiルーターを使ってみた【ルーター入れ替え・設置手順】【初期設定】【通信速度】」と題した動画を公開。最新規格「Wi-Fi 7」に対応したTP-Link製ルーター「Archer BE450」の特長から設定方法、実際の通信速度までを詳しくレビューしている。



動画で紹介された「Archer BE450」は、Amazon向けモデルであり、家電量販店向けの「BE7200」と同一の製品である。Wi-Fi 7の新機能「MLO（Multi-Link Operation）」により、複数の周波数帯を同時に利用して通信するため、複数台のデバイスを接続しても混雑しにくく安定した通信が期待できる。また、10ギガと2.5ギガのWAN/LANポートを各1つ搭載しており、契約している光回線の速度を最大限に活かす柔軟なネットワーク構築が可能だ。一方で、Wi-Fi 6Eから利用できる6GHz帯には対応していないが、その分価格が抑えられており、コストパフォーマンスに優れたモデルとなっている。



設置と設定の手軽さも大きな魅力だ。動画では、古いルーターの電源を落としてから新しいルーターを接続し、電源を入れ直すまでの一連の流れを実演。その後の初期設定は、専用のスマホアプリ「Tether」を使用し、画面の指示に従うだけで完了した。ネコさやは、この手軽さから「初心者の方にも安心して設定できる」と評価している。



最も注目すべきは通信速度の検証結果だ。10ギガ回線の環境下で計測したところ、ルーターの近くでは下り2.5Gbps、上り1.5Gbpsという高速を記録。階が違うルーターの真上でも下り1.7Gbpsを維持し、離れた部屋でも280Mbpsと十分な速度が出ている。さらに、PC2台とスマートフォン1台を同時接続しても400Mbpsから740Mbpsの速度が出ており、複数デバイスでの利用でも快適であることが証明された。



ネコさやは、高速な通信速度、安定性、そして設定の容易さを高く評価し、「10ギガ対応ルーターやWi-Fi 7を、まずは試してみたいという方の最初の1台としてもおすすめできる」と総括。最新の通信環境を手頃な価格で導入したいユーザーにとって、有力な選択肢となりそうだ。