声優仲間が池田昌子さんを続々追悼、野沢雅子「大切な戦友…またどこかの星で」山口勝平「永遠にメーテル」
アニメ「銀河鉄道999」のメーテル役で知られる声優の池田昌子（いけだ・まさこ）さんが脳出血のため死去した。87歳だった。東京都出身。所属事務所が13日発表した。訃報を受け、声優仲間から悲しみの声が相次いだ。
「銀河鉄道999」の主人公・星野鉄郎役を務めた声優・野沢雅子は所属事務所を通じコメント。「メーテル、あなたの訃報を聞いた時、涙が溢れて止まりませんでした」と池田さんを悼んだ。また「私の中でメーテルは“池田さん”でも“昌子さん”でも“マコちゃん”でもなく、メーテルそのもの。美人で凛として笑顔の素敵な大切な戦友でした」と思いを寄せ、「また、どこかの星で会える時まで。その時を楽しみにしています」と作品になぞらえながらメッセージを寄せた。
「うる星やつら」のラム役で知られる声優の平野文はXで「私の憧れ、池田昌子さんが、彼岸を渡ってしまわれたとは・・・。美しく品のあるお声とたたずまい。なんといっても、オードリー・ヘプバーン。何度もご一緒させていただき「耳福」でした。3月3日がお命日。忘れません、絶対に」と追悼した。
声優・山口勝平はXを連続投稿。「え？嘘でしょ？？こんな訃報、、、」と絶句。「僕にとって永遠にメーテルで、、、。そんな方と乱馬のお母さんでお会いしたときの鳥肌、今も忘れられないです。その後も999のゲームで両マコさんの間で収録してる時、“中学生時代の自分にこんな未来あるんだぞ！”って教えてあげたいって思ったもの」と共演したことを振り返り、「それからスタジオでお会いするといつも“勝平くん”とあの声で呼んでいただけた事、いつも子供の頃に戻る様に舞い上がる気持ちでした。ありがとうございました。そして、おつかれさまでした。永遠の憧れと共に、さらば少年の日よ。。。池田昌子さんのご冥福をお祈りします」と悼んだ。
声優・日郄のり子は自身Xで「池田昌子さん…ずっとずっと憧れの方。テレビで池田さんのナレーションが流れると、ここでブレスを取るんだ、こんな風に読まれるんだといつも勉強させていただいていました。佐久間レイちゃん作の朗読劇をご一緒させていただいたのも嬉しい思い出です。ご冥福をお祈りいたします」と悼んだ。
声優・水島裕も「池田昌子さんが旅立たれました。とても尊敬する先輩でした。あの温かさ、包み込む優しさは唯一無二だったと思います。心よりご冥福をお祈りいたします」としのんだ。
池田さんは1978年からアニメ「銀河鉄道999」のメーテル役を担当。他にも「火の鳥」火の鳥役、「エースをねらえ！」お蝶夫人役、「宇宙兄弟」金子シャロン役など、落ち着いた気品あふれる声色が親しまれた。
洋画の吹き替えでも非常に有名で、オードリー・ヘプバーンの吹き替えは専属で担当。「ローマの休日」「ティファニーで朝食を」など、ほぼ全ての作品を担った。近年は「綾鷹」のテレビCMやテレビ東京「ありえへん∞世界」などナレーションの仕事も多くこなし、お茶の間にも親しまれた。