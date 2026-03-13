「Kリーグは衰退している」日本勢に屈してACLで全滅…韓国クラブがまさかの今年“０勝”で母国メディア危機感「より大きな問題は…」
アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）において、韓国の出場全３チームが大会から姿を消すことに。韓国メディア『OSEN』がこの現状を嘆いた。
３月11日、FCソウルは敵地で行なわれたACLEラウンド16第２戦でヴィッセル神戸に１−２で敗れ、２戦合計１−３で敗退。2016年以来10年ぶりのアジア準々決勝進出の夢は潰えた。
ソウルの敗退により、今季のACLEに参加したKリーグ勢は全滅。蔚山は２勝3分3敗の勝点９で９位に終わり、リーグステージで敗退した。江原FCとソウルはラウンド16に進出したものの、いずれも日本勢に屈した。
『OSEN』は「より大きな問題は、グループステージを含めて、Kリーグが2026年に入ってからACLで１勝もできなかったことだ」と指摘。ソウルが１分３敗、江原が３分１敗、蔚山が１分１敗、ACL2に参加した浦項が１分１敗と、12試合で６分６敗という結果を明かした。
同メディアは「さらに、Jリーグのチームとのノックアウト方式の対戦では全敗を喫した。かつてアジアの強豪リーグとして名を馳せたKリーグは、多くの点で衰退している。量的には拡大したが、質的な懸念が高まっている」と厳しく分析している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」
３月11日、FCソウルは敵地で行なわれたACLEラウンド16第２戦でヴィッセル神戸に１−２で敗れ、２戦合計１−３で敗退。2016年以来10年ぶりのアジア準々決勝進出の夢は潰えた。
ソウルの敗退により、今季のACLEに参加したKリーグ勢は全滅。蔚山は２勝3分3敗の勝点９で９位に終わり、リーグステージで敗退した。江原FCとソウルはラウンド16に進出したものの、いずれも日本勢に屈した。
『OSEN』は「より大きな問題は、グループステージを含めて、Kリーグが2026年に入ってからACLで１勝もできなかったことだ」と指摘。ソウルが１分３敗、江原が３分１敗、蔚山が１分１敗、ACL2に参加した浦項が１分１敗と、12試合で６分６敗という結果を明かした。
同メディアは「さらに、Jリーグのチームとのノックアウト方式の対戦では全敗を喫した。かつてアジアの強豪リーグとして名を馳せたKリーグは、多くの点で衰退している。量的には拡大したが、質的な懸念が高まっている」と厳しく分析している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「クソ中国人」久保同僚の20歳日本人がスペイン人DFから受けた人種差別に中国が憤慨「恥知らず」「本当にひどい」