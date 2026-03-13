【WBC】大谷の三冠王を阻んだ「天敵」に世界最強「捕手兄弟」…侍を脅かすベネズエラ4人の怪物を徹底解剖

WBC準々決勝の舞台で激突するベネズエラ代表は、まさに「MLBオールスター」と呼ぶにふさわしい陣容だ。特に打線は、パワー、確実性、そして機動力を兼ね備えた驚異的な破壊力を誇る。侍ジャパンが勝ち上がるために警戒すべき、4人の中心打者をピックアップする。

【関連】【WBC】侍ジャパンの準々決勝、相手はベネズエラに決定！ ドミニカ共和国との無敗対決に敗れ2位通過

ここが脅威： 高い出塁率（2025年 .417）を誇り、一度塁に出せば一気に得点圏を陥れる機動力がある。先頭打者としてこれほど厄介な存在はいない。

ここが脅威： 2025年も154試合で21三振と、三振を奪うのが極めて困難な打者。追い込んでも仕留めきれず、日本の投手陣の球数を削り、リズムを狂わせる「最も嫌な打者」となるだろう。

弟：ウィリアム・コントレラス

2024年には23本塁打、92打点を記録。長打力と確実性を兼ね備えた現代型捕手の最高峰だ。2025年も安定して28二塁打、17本塁打をマークしており、勝負強さが光る。

兄：ウィルソン・コントレラス

ベテランの域に入りながらも、2025年には20本塁打、80打点とパワーは衰え知らず。弟に負けじと長打を量産する。今大会は一塁や指名打者として出場している。

ここが脅威： 兄弟揃って高い出塁能力と長打力を持ち、下位打線にまで厚みをもたらす。捕手としての洞察力も高く、日本の配球を読み切る能力にも警戒が必要だ。



ベネズエラ打線の特徴は、アラエスのような「絶対に三振しない男」が繋ぎ、アクーニャやコントレラス兄弟のような「一振りで試合を決める男」が返すという、役割の明確さにある。侍ジャパンの投手陣にとっては、失投が即命取りになる緊張感のある戦いになるだろう。特に、2024年に大谷の三冠王を阻んだアラエスを封じ込め、アクーニャを走らせないことが、準決勝進出への絶対条件となる。