【ウマ娘】ファミマで5周年をお祝い！ コラボ商品やオリジナルグッズ登場
ファミリーマートにて、人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のリリース5周年を祝し、「ファミマで祝おう！ウマ娘5周年！」コラボレーションキャンペーンを2026年3月15日（日）から順次全国のファミリーマート約1万6400店舗にて実施する。
『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツ。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台となっている。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開されている。
そんな『ウマ娘 プリティーダービー』の5周年を記念して、全5種類の ”美味（ウマ）い商品” が登場。前回のコラボレーションでも好評だった、作品内に登場する「はちみードリンク」や、トレセン学園の購買部で販売されているはちみつパンをイメージした、「トレセン学園のはちみつパン」など、遊び心あふれるラインアップが用意される。
また、対象商品をご購入することで、ウマ娘たちの描き下ろしイラストグッズがもらえる企画も実施される。
さらに、キャンペーン期間中はファミマのアプリ「ファミペイ」でスタンプをためることで、豪華な特典が当たるスタンプキャンペーンのほか、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」でオリジナルデザインのブックカバー、ブロマイド等も販売される。
また、2026年3月21日（土）からは、全国のファミリーマートにて「一番くじ ウマ娘 プリティーダービー13弾」が順次発売される。
ウマ娘たちと一緒に、ファミリーマートだけの特別なコラボレーションをお楽しみに。
（C） Cygames, Inc.
