厚生労働省「人口動態調査」の結果によると、2024年の婚姻件数は48万5,063件、対して離婚件数は18万5,895件でした。1日あたり500組以上の夫婦が離婚している状況です。もっとも、離婚は「愛情が冷めた」「価値観が合わない」というだけで認められるものではありません。とある夫婦の事例をもとに、離婚を検討するうえで知っておきたいハードルをみていきましょう。弁護士が解説します。

イタリア行きの機内で起きた悲劇

専業主婦のユカさん（仮名/33歳）は、外資系企業に勤める夫・ショウタさん（仮名/39歳）との夫婦関係に悩んでいます。

夫の年収は約1,500万円。周囲から「玉の輿」と羨まれる新婚生活のスタート……のはずでした。しかしいま、ユカさんは今後の不安に頭を抱え、地獄のような日々を送っているというのです。

きっかけは、新婚旅行先のイタリアに向かう機内での出来事でした。

二人は婚活アプリで出会い、約半年の交際期間を経て結婚。ショウタさんは優しく、ユカさんに「仕事は辞めて家でのんびりしていいよ」と笑いかけてくれる理想の男性でした。

着席してすぐ…垣間見えた“夫の本性”

ビジネスクラスの座席に落ち着いた直後、事件は起きました。ショウタさんが客室乗務員に頼んだウェルカムドリンクが、ほんの少し遅れて運ばれてきたのです。

「遅い。キミ、自分が時給いくらで働いているか知ってる？ 今すぐチーフを呼んできて」

周囲の客が振り向くほどの威圧的な声。引きつった笑顔で謝罪する客室乗務員に対し、執拗に説教を続ける夫の姿に、ユカさんは血の気が引きました。交際中は店員にも優しかった夫が、別人のような冷酷な目をしていました。

たまらず「もういいじゃない、せっかくの旅行なんだし」と宥めると、夫は舌打ちをしてユカさんを睨みつけました。

「なに、僕に意見するの？ その“せっかくの旅行”はいったい誰の金で行くんだ？」

その瞬間、ユカさんは悟りました。「家でのんびりしていい」という言葉は、彼にとって「自分の金で完全に支配する」という意味だったのです。

「あ、この人もう無理かも……」

飛行機という逃げ場のない密室で、ユカさんは絶望と恐怖に震えました。

針のむしろのようなヨーロッパ旅行から帰国後、ユカさんは実家に身を寄せ離婚を切り出しました。しかし夫は「無職のくせに」と激怒。そこには法律とお金が絡み合った重い壁が立ちはだかっていたのです。

今すぐ離婚は難しい？弁護士の見解

付き合う前と後で相手の性格が急激に変わった……そんな経験をしたことのある人もいるのではないでしょうか。

結婚前であれば、違和感を覚えた段階で関係を解消することは比較的容易でしょう。しかし、いったん結婚すると、裁判で離婚するには「婚姻を継続し難い重大な事由」、いわゆる離婚事由が必要になります。

本件のような暴言は強いショックを受けるものですが、一度のやり取りだけで直ちに離婚が認められる可能性は高くありません。

問題となるのは、それが継続的なモラルハラスメントに当たるかどうかです。発言が繰り返される場合は、録音やメッセージ保存などで記録を残しておきましょう。

もっとも、同居を続けながら日常生活を維持していると、たとえモラハラ的言動を録音していたとしても、「婚姻生活が完全に壊れているとはいえない」と評価されることが少なくありません。

感情と法的評価は必ずしも一致しないのが現実です。どうしても関係を続けられないのであれば、別居して期間を重ねることも一つの方法でしょう。別居中でも、原則として収入の多い側には婚姻費用（※）の支払い義務があります。

（※）婚姻費用とは、法律上夫婦がお互いに負担すべき生活費のこと。民法上、夫婦はお互いに助け合わねばならないという「相互扶助義務」が定められており、この義務は「相手に自分と同等の生活をさせなければならない」というもの。

結婚は簡単でも、離婚は簡単ではありません。結婚前に相手を見極めることの大切さを、改めて考える必要があるといえるでしょう。

山村暢彦

弁護士法人山村法律事務所

代表弁護士