2026年初頭、日本の暗号資産コミュニティで「サナエトークン（SANAE）」をめぐる騒動が起きた。Solanaブロックチェーン上で発行されたこのトークンは、日本の現職首相である高市早苗氏の名前を参照する政治的ミームコインとして登場し、SNSやYouTubeを通じて急速に拡散した。

しかし、3月2日夜、高市首相本人がX（旧Twitter）で「私は全く存じ上げません」と関与を否定すると状況は一変する。金融庁が実態把握に動き出し、発行側は釈明に追われた末、雪崩を打ったかの如く最後にはプロジェクト終了を発表する事態となった。

この一件は単なる炎上事件ではない。むしろ、ミームコイン文化、政治ナラティブ、そして日本の暗号資産規制が交差した象徴的な事件として捉える必要がある。

そしてこの事件を理解するためには、米国で先行していた政治ミームコインの代表例である「トランプトークン」の存在を無視することはできない。

ミームコインとは、明確な技術的用途やサービスを伴わず、インターネット文化やコミュニティーの熱狂によって価値が形成される暗号資産のことである。

DogecoinやShiba Inuなどが代表例だが、近年この文化はSolanaブロックチェーン上で急速に拡大した。Solanaは取引コストが極めて低く、誰でも簡単にトークンを発行できるため、SNSで話題になるミームトークンが次々と生まれる環境が整っている。

こうしたミームコイン文化が政治と結びついた象徴的な事例が、米国で登場したトランプトークンである。第二次トランプ政権の誕生と前後して、SolanaのDEX（分散型取引所）にはトランプ大統領の名前を冠したミームトークンが登場し、短期間で大きな注目を集めた。トランプという強力な政治ナラティブが市場の関心を呼び込み、トークン価格は急騰した。

しかし政権発足後、価格は長期的に下落トレンドをたどり、多くの投資家が損失を抱える結果となった。政治ナラティブは短期的な市場の熱狂を生むことはできても、持続的な価値を保証するものではないということを、この事例は象徴している。

サナエトークンは、まさにこの政治ミームコインの文脈の中で登場した。公式サイトによれば、総供給量は10億トークンで、その65％を市場で売却し、YouTube番組の制作費などに充てる計画だったという。

しかしこのトークンには明確なユーティリティー（実需用途）は存在しない。サービス利用権や収益分配といった機能は提供されておらず、価値はコミュニティーの参加や政治ナラティブの可視性によって形成されるとされていた。つまり典型的なミームコインの構造だったのである。

実需用途なく価値は価格上昇への期待のみ

しかし米国と日本では環境が大きく異なる。日本では暗号資産規制が比較的厳しく、資金決済法の下では暗号資産の売買や媒介をするには交換業の登録が必要となる。今回のケースでは、SNSやYouTubeを通じて国内居住者に向けた情報発信が行われていたため、規制上の論点が浮上した。高市首相本人が関与を否定したことで、問題は一気に政治と金融規制の領域へと拡大したのである。

最終的にプロジェクトは終了したが、ブロックチェーンの特性上、トークンそのものは消えることはない。一度発行されたトークンは、ネットワークが存続する限りブロックチェーン上に残り続ける。これは従来の金融商品とは根本的に異なる特徴である。

この騒動は、ミームコインだけの問題ではない。むしろWeb3のトークン経済そのものが抱える構造的課題を浮き彫りにした。

暗号資産の世界でトークンを保有する理由は基本的に二つしかない。ひとつはサービス利用などに紐づくユーティリティーであり、もうひとつは価格上昇への期待、すなわち投機である。しかし多くのミームトークンには明確なユーティリティーが存在しない。その場合、トークンの価値は価格上昇への期待によってのみ支えられることになる。これは極端に言えば、賭博市場に近い構造である。

実際、この数年で膨大な数のトークンがTGE（Token Generation Event）によって市場に登場した。しかし、その多くが明確な実用性を示せないまま価格はほぼ右肩下がりで大半のトークンがゴミクズ化している。「トークンは存在するがプロダクトが存在しない」という状況は、Web3業界の根本的な課題でもある。

サナエトークン騒動は、この問題を日本社会の文脈の中で可視化した事件だった。政治ナラティブは市場の注目を集めることはできても、それ自体が持続的な価値を生むわけではない。トランプトークンからサナエトークンへ。政治ミームコインは今後も世界のどこかで登場するだろう。しかしそれが示しているのは、暗号資産の未来というより、むしろトークン経済の限界なのかもしれない。

文/佐藤崇 内外タイムス