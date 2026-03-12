この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ありがてぃも」が「【激戦】ドイツ人の初確定申告体験談」と題した動画を公開。ドイツ人のありがティも氏が、日本でフリーランスとして初めて確定申告に挑んだ際の体験を語った。



ありがてぃも氏は来日後、日本の企業に就職。会社員時代は、会社が税金の計算を代行する「年末調整」があったため、確定申告とは無縁だったという。当時は年末調整の意義を深く理解していなかったが、フリーランスとなった今、その仕組みの合理性に気づいたと話す。毎月の給与から天引きされる所得税はあくまで概算であり、1年間の総所得が確定した後に正しい税額を算出し、過不足を調整するのが年末調整の役割だと解説した。



2年前に会社を辞めてフリーランスになったことで、自身で確定申告を行う必要が生じた。ありがてぃも氏は、確定申告の本質を「国との税金の認識合わせ」と捉え、自身の収入と事業に必要な経費を国に正確に申告する作業に臨んだ。しかし、その過程は想像以上に大変だったという。



特に苦労したのは、1年分の収入と経費の整理だ。フリーランスとして発生した膨大な量の領収書を仕分けし、データを入力する作業に多くの時間を費やした。さらに、「勘定科目」や、自宅兼事務所の家賃などを経費計上する「家事按分」といった専門用語の理解にも苦戦。ドイツ語ですら難しい税務用語を日本語で理解する「言語の壁」に直面したと明かした。



数日をかけて確定申告を終えたありがてぃも氏は、大変ではあったものの、税金が還付されたことで「やってよかった」と振り返る。今回の経験から得た最大の教訓は、日頃から領収書や書類をこまめに整理しておくことの重要性だと述べ、確定申告の負担を軽減するための心構えを語った。