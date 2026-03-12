鹿島、富士通…「国策でも売られた」今こそ仕込み時？反転期待の「高市銘柄5選」

株価乱高下の今、個人投資家はどう過ごすべきか？

2026年2月は衆院選の結果を受けて、上昇の勢いに拍車がかかった日本株市場でしたが、3月は一転して大きく売られる展開です。相場の格言である「山高ければ谷深し」とはよく言ったものです。

谷が深いのは知っているけどどこが底なの？と尋ねられそうです。残念ですが、それをわかる人は多分いません。なぜなら、底がわかっているなら資金を持っている方はその底の水準までさっさと売ってしまえばよく、その底の水準での買いを入れればいいわけですから。

ところで、拙著『2倍株・3倍株がぽこぽこ生まれる のんびり日本株投資』の5章のタイトルは〈「うまくいかないとき」の対処法〉です。少し引用しますと、

株式投資に限りませんが、何事もいつもうまくはいきません。仕事でも日常生活でも、いいことばかりが続くことはまれです。

ただ、仕事や日常生活であれば、うまくいかないことに対して自分が関与可能なことも多く、ある程度はコントロールできます。

株式市場はそうはいきません。

（略）

市場にはひとり1票の選挙のような公平さはまったくありません。機関投資家などごく少数の主体が巨大な資金を動かし、個人はその大きな資金のうねりにはとても対処できません。荒波の海に浮かんだ小さなボートみたいなものです。

改めて気づかされますが、多くの個人投資家は資金面で最初から不利な戦いを強いられています。「うまくいかない時期」が少なくないのです。しかし、このような時をどう過ごすかで、時間が経過した時の結果がたいてい違います。明けない夜はありません。いつか見えてくる日差しをうまくとらえたいですね。

「国策」でも売られるからこそ

「国策に売りなし」というマーケットの格言がありますが、そんな銘柄でも売られるんだと2026年3月は思い知らされています。そもそも「国策」にすぐに結果が出るものはほとんどなく、「国策」で買われるのはほぼ期待フェーズです。この格言は政府が国家戦略として巨額の予算・補助金・規制緩和などを投入する分野の関連銘柄は、中長期的に株価が上がりやすいと解釈すべきと考えます。

裏を返せば、「あー、あの国策銘柄買っておけばよかった！」と後悔しているなら、そのような銘柄は買いのチャンスがやってきたともいえそうです。というわけでお待たせしました。以下に下落からの反転を期待できる「国策銘柄」をご紹介します。

建設投資の恩恵を最も享受できる

■こういう時こそNo.1銘柄 鹿島建設（東プ：1812）

日本でNo.1のゼネコンで、国土強靭化の代表的な国策銘柄です。

日本は災害大国であり、インフラの老朽化対策は急務です。高市政権下で2026年度から始まる次期5カ年計画（総額約20兆円）では、道路・橋・ダム・港湾の耐震補強や更新工事が本格化し、土木事業が大きく恩恵を受けます。

建設経済研究所と経済調査会は2026年1月14日に、建設投資の2026年度見通しを推計81兆700億円と発表しました。2025年度見通しの76兆6800億円を5.7％上回り、1996年度以来30年ぶりに80兆円の大台を超える見込みです。その恩恵を最も大きく享受できるのがNo.1ゼネコン、鹿島でしょう。

株価は3年で5倍になり、2026年2月には一時8,000円を超えましたが、その後一時約25％下落しました。まさに山高ければ谷深しの状況ですが、長い目で見れば事業への需要が堅調と見通せており、反転を期待していいと考えています。

■造船と防衛の2つの国策事業を持つ 川崎重工業（東プ：7012）

防衛・安全保障に加え、造船分野でも国策銘柄として注目を集めています。

高市政権下で防衛費がGDP比2%超へ拡大する中、防衛事業売上は2030年度に7000億円超（一部上振れ期待）へ急伸予定です。P-1哨戒機、潜水艦、ミサイルエンジン、無人機など幅広い装備で「防衛のデパート」として存在感を発揮します。造船では、「造船業再生ロードマップ」（2035年までに建造量2倍目標）と官民1兆円投資が強力な追い風です。川崎重工はLPG船で中韓勢に挑むヒット作を連発し、世界最大級の40,000m³型液化水素運搬船（2026年契約締結）の建造を坂出工場で進めています。液化水素輸送技術はGX（脱炭素）・経済安保の国策テーマに直結し、水素サプライチェーン商用化実証の基幹船として期待が持たれています。

株価は2025年末から一時1.5倍の水準まで上昇しましたが、高値から20％程度下げています。1株の株価が5桁ですが、3月末で1:5の株式分割を公表しており、単元未満株で少しずつ買うのが一つの戦略でしょうか。

注目されるサイバーセキュリティ分野の国策銘柄

■サイバーセキュリティの国内最大手 トレンドマイクロ（東プ：4704）

サイバーセキュリティ分野の国策銘柄として最有力候補に挙がる国内最大手です。

高市政権下で「デジタル・サイバーセキュリティ」が「17の戦略分野」の一つに位置づけられ、2025年12月の新「サイバーセキュリティ戦略」閣議決定により、受動的防御から能動的サイバー防御への歴史的転換が進んでいます。

基幹インフラ事業者への導入製品届出・報告義務化（2026年施行予定）、国家サイバー統括室（NCO）の分析能力強化、AI脅威・量子耐性暗号対応など、国全体のデジタル防衛力が急ピッチで整備される中、トレンドマイクロは「ウイルスバスター」シリーズで培った脅威インテリジェンスとAI活用プラットフォーム（Vision Oneなど）が政府・企業・公共機関のニーズに直結します。

さらに、2025年12月に設立された「日本サイバーセキュリティ産業振興コミュニティ」（NCPC）に主要メンバーとして参画し、国産セキュリティの普及・海外依存低減を後押しする存在です。経済安全保障推進法に基づく特定社会基盤事業者としても指定され、ランサムウェアや標的型攻撃の増加（アサヒグループ・アスクル事案など）で対応強化の必要性を改めて認識させられている企業が増えていることでしょう。

過去1年は株価が下落基調で日本株マーケットでは異色の存在でしたが、2026年2月下旬からは回復基調です。

量子コンピュータのクラウドサービスを展開

■量子コンピュータの国内フロントランナー 富士通（東プ：6702）

量子コンピュータの分野で「フルスタック量子戦略」を推進する日本を代表する企業です。

高市政権下の「量子技術イノベーション戦略」や経済安保推進法により、量子は国家成長戦略の重点分野に位置づけられ、NEDO主導の国家プロジェクトに深く参画。2030年度に1万物理量子ビット超の超伝導量子コンピュータ構築を目指し、2027年度までの事業で大規模化技術を加速中です。これにより、250論理量子ビット相当の誤り耐性計算を実証し、創薬・材料開発・金融最適化などの実用的応用をリードします。

2025年現在、理化学研究所（理研）との共同開発で世界最大級の256量子ビット超伝導量子コンピュータを実現し、クラウドサービスとして提供を開始しています。企業や研究機関向けに提供される、外部ユーザーが利用できるものとしては世界最大級です。2026年度には、富士通の本店（神奈川県川崎市）に設置する「量子棟」にて、1,000量子ビットの超伝導量子コンピュータを構築し、公開する予定です。

2026年1月につけた上場来高値から、一時30％程度下落しましたが、2月下旬を底にやや反転してきています。

合成生物学・バイオ分野で浮上する化学メーカー

■合成生物学・バイオ分野の国策銘柄候補 東レ（東プ：3402）

合成生物学・バイオ分野で国策銘柄の有力候補として注目されています。

高市政権の「17の戦略分野」において合成生物学・バイオが重点化され、バイオエコノミー戦略やNEDOの「バイオものづくりプロジェクト」（カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発）に深く参画しています。

東レは本来石油から生成しているアジピン酸を糖から100%バイオ由来合成に成功し、微生物発酵技術と分離膜を組み合わせた省エネ精製プロセスを構築しました。ナイロン66（ポリアミド66）の原料として、石油由来品と同等性能ながらN2O排出ゼロを実現し、環境負荷低減に寄与します。これにより、衣料・自動車部品の脱炭素化を加速させます。

さらに、水素細菌活用のCO2直接利用バイオものづくり（スマセル技術連携）、木質等未利用資源のデータ駆動型生産プロセス開発、バイオマス由来ポリマー・バイオプラスチック、リサイクル技術も推進。医薬品分野ではバイオ医薬品製造用高効率分離膜（細胞破砕液ろ過性能4倍以上）で抗体医薬・遺伝子治療薬の精製効率化に貢献し、経済安保・GXの両輪を支えます。

同社の主力事業である炭素繊維は航空機の機体を軽くする役割を果たし、環境配慮という点でも国策銘柄と言えるでしょう。

なお、米国のトランプ大統領の発言や行動にマーケットはしばしば振り回されます。これは1期目も同様でした。トランプ氏が在任中は振り回される相場環境があるんだと認識しておくと、少し心穏やかにいられるように思います。

投資関連記事をもっと読む→快挙にわく「南鳥島沖レアアース開発」の死角…日本唯一の海洋掘削企業が辿った「わずか10年の栄枯盛衰」の教訓

【もっと読む】快挙にわく「南鳥島沖レアアース開発」の死角…日本唯一の海洋掘削企業が辿った「わずか10年の栄枯盛衰」の教訓