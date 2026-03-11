この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、AnthropicのAIエージェント「Claude Code」の入門ガイド動画を公開した。日本語の自然な言葉で指示するだけで、アプリ開発から資料作成まで幅広いタスクを自律的に実行してくれるツールとして、その導入方法や使い方を解説している。



Claude Codeは、アプリ開発などを依頼すると、計画立案から実装、バグ修正まで行い、最終的に完成品を納品してくれる自律型ツール。当初はエンジニア向けのターミナル（黒い画面）で操作する形式だったが、近年デスクトップアプリやWebブラウザでも利用できるようになり、非エンジニアの間でも急速に広まっているという。



動画では、ChatGPTが何でも相談できる「優秀なアドバイザー」であるのに対し、Claude Codeは指示を出せば仕事を完遂してくれる「優秀な部下」にたとえられている。単にアドバイスをするだけでなく、相談にとどまらず仕事そのものを自律的に実行してくれる点が大きな違いだ。



Claude Codeは、有料プラン（ProプランまたはMaxプラン）に登録することで利用可能。利用方法としては、(1)コマンドラインインターフェース（CLI）、(2)デスクトップアプリ、(3)Webブラウザの3つの形式がある。特にデスクトップアプリ版は、ChatGPTのようにチャット形式で手軽に操作できるため、初心者にも扱いやすいと紹介された。



さらに、Claude Codeを使いこなす上で押さえておきたい5つの主要な機能として、MCP、Skills、Hooks、Subagent、Pluginsが挙げられている。例えば「MCP」は、GmailやGoogleカレンダーといった外部ツールと連携させるための仕組みで、「Skills」は特定のタスクの進め方をマニュアルとして渡すことで作業を効率化できる機能だという。



プログラミングの知識がなくても、日本語で指示するだけで複雑な作業を自動化できるClaude Code。このツールを使いこなすことで、開発作業はもちろん、プレゼン資料の作成や情報収集といった日常的な業務の進め方が大きく変わるかもしれない。