高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「【エプスタイン】アメリカがイランを攻撃したのはトランプがイスラエルに弱みを握られていたから？」を公開した。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃の背景について、トランプ大統領が「エプスタイン・ファイル」で弱みを握られている可能性を独自の視点から考察した。



動画の冒頭、高須氏はアメリカが突然イランを攻撃した理由について、トランプ大統領がネタニヤフ首相に弱みを握られているという見解を紹介。その弱みのひとつとして、現在世界中で囁かれている「エプスタイン・ファイル」の存在を挙げた。トランプ大統領は選挙公約でファイルの公開を掲げていたが、「国家安全保障に関わることに関しては公開しなくていい」という法律が成立したことに言及。自身に関する不都合な記述が消されているのではないかと推測し、闇の組織の解明を求める支持者たちが納得していない状況を解説した。



さらに高須氏は、エプスタインがイスラエルの諜報機関・モサドの工作員であったという説を紹介。「未成年との性行為を隠し撮りし、それを元に脅迫して政治資金を得ていたのではないか」と語り、トランプ大統領もその標的になった可能性を提示。「都合の悪い事実を世界に公表できる」とイスラエルから脅され、内緒にする代わりにイラン攻撃を了承したのではないかと推測を展開した。また、国内でエプスタインのニュースばかりになる中、戦争報道で国民の目をそらす目的もあったと指摘した。



終盤では、イランが核兵器を保有すれば世界的な危機になりかねないとし、「核を保有する前に徹底的に叩かなければならない」というアメリカとイスラエルの強固な意志があると解説。「アメリカファーストではなく、完全にユダヤ人ファーストだ」と述べ、中東情勢の複雑な背景を憂慮しつつ動画を締めくくった。