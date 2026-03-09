£²·î£²£µÆü¡¢Ê¡½£¶âµû¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥À¥·¥·¥¬¥·¥é¡ÖÄ¹Èø¥ª¥é¥ó¥À¡×¡£¡ÊÊ¡½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ò²ÇÝÁ´¡Ë

¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÊ¡½£3·î9Æü¡ÛÃæ¹ñÊ¡·ú¾ÊÊ¡½£»Ô¤Ï500Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¶âµûÍÜ¿£¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¶âµû¤ÎÅÔ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡閩¹¾¡Ê¤Ó¤ó¤³¤¦¡Ë¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¿å¸»¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤ëÊ¡½£¶âµû¤Ï¼ïÎà¤ÎË­ÉÙ¤µ¤È¼Á¤Î¹â¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥é¥ó¥Á¥å¥¦¡¢¥Ñ¥ó¥À¥­¥ó¥®¥ç¡¢¥Á¥ç¥¦¥Ó¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥·¥·¥¬¥·¥é¤Ê¤É100¼ï¶á¤¤¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿ÂÎ¤Ä¤­¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¡¢Í¥²í¤Ê±Ë¤®¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈµÈ¾Í¡¢ÉÙµ®¡¢¹¬±¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÊ¸²½Åª¾ÝÄ§À­¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

£²·î£²£µÆü¡¢ºÇ¤âÀµÅý¤Ê¥Ç¥á¥­¥ó¤Ç¡¢Ê¡½£¶âµû¤òÂåÉ½¤¹¤ëÉÊ¼ï¤Î¡Ö¹õ¥Á¥ç¥¦¥Ó¡×¡£¡ÊÊ¡½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ò²ÇÝÁ´¡Ë

¡¡Ê¡½£¶âµû¤Ï16À¤µª½éÆ¬¤ËÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢17À¤µªËö¤Ë±Ñ¹ñ¡¢18À¤µªÈ¾¤Ð¤Ë²¤½£³ÆÃÏ¤Ø¤È¹­¤¬¤Ã¤¿¡£À¶Âå¤Ë¤ÏÊ¡½£¤ÇÁêÅö¤Êµ¬ÌÏ¤ÎÍÜ¿£¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1980Ç¯Âå¡¢È­¤ò»È¤¦ÅÁÅýÅª¤ÊÊýË¡¤«¤é¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÃÓ¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤«¤ÄÀìÌçÅª¤Ç¥¨¥³¥í¥¸¥«¥ë¤ÊÍÜ¿£¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£

¡¡Ê¡½£¶âµû¤Ï¸½ºß¡¢ÅìÍÎ¤ÎÈþ³Ø¤òÂÎ¸½¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È³°¹ñ¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤òÃ´¤¦¡Ö¿å¾å¤Î»È¼Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ­¼Ô/ò²ÇÝÁ´¡Ë

£²·î£²£µÆü¡¢Ê¡½£¶âµû¤Î¹õ¤ß¤¬¤«¤Ã¤¿¥é¥ó¥Á¥å¥¦¡ÖßîËÏ²ÖÍöÁÇ¡×¡£¡ÊÊ¡½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ò²ÇÝÁ´¡Ë
£²·î£²£µÆü¡¢Ê¡½£¶âµû¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ëÉÊ¼ï¡ÖóÊÎÛ¥ª¥é¥ó¥À¡×¡£¡ÊÊ¡½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ò²ÇÝÁ´¡Ë
£²·î£²£µÆü¡¢Ê¡½£¶âµû¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥ª¥é¥ó¥À¥·¥·¥¬¥·¥é¡Ö¹ÈÇò¥ª¥é¥ó¥À¡×¡£¡ÊÊ¡½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ò²ÇÝÁ´¡Ë
£²·î£²£µÆü¡¢Ê¡½£¥é¥ó¥Á¥å¥¦¤ÎÉÊ¼ï¡ÖµíÊÁ¥é¥ó¥Á¥å¥¦¡×¡£¡ÊÊ¡½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ò²ÇÝÁ´¡Ë
£²·î£²£µÆü¡¢Ê¡½£¶âµû¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ëÉÊ¼ï¡Ö¸×ÌæÊ¡¼÷¡×¡£¡ÊÊ¡½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ò²ÇÝÁ´¡Ë
£²·î£²£µÆü¡¢ÆüËÜ¤Î¶âµû¤òÆ³Æþ¤·¤Æ°éÀ®¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½ÅªÉÊ¼ï¡Ö¥¯¥é¥¦¥ó¥Ñ¡¼¥ë¡Ê¹Ä´§ÄÁ¼î¡Ë¡×¡£¡ÊÊ¡½£¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿ò²ÇÝÁ´¡Ë