ÅìÍÎ¤ÎÈþ³Ø¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÊ¡½£¶âµû¡¡Ãæ¹ñÊ¡·ú¾Ê
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÊ¡½£3·î9Æü¡ÛÃæ¹ñÊ¡·ú¾ÊÊ¡½£»Ô¤Ï500Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¶âµûÍÜ¿£¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¶âµû¤ÎÅÔ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡閩¹¾¡Ê¤Ó¤ó¤³¤¦¡Ë¤ÎÎÉ¼Á¤Ê¿å¸»¤òÍøÍÑ¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤ëÊ¡½£¶âµû¤Ï¼ïÎà¤ÎËÉÙ¤µ¤È¼Á¤Î¹â¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥é¥ó¥Á¥å¥¦¡¢¥Ñ¥ó¥À¥¥ó¥®¥ç¡¢¥Á¥ç¥¦¥Ó¡¢¥ª¥é¥ó¥À¥·¥·¥¬¥·¥é¤Ê¤É100¼ï¶á¤¤¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿ÂÎ¤Ä¤¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¡¢Í¥²í¤Ê±Ë¤®¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÈµÈ¾Í¡¢ÉÙµ®¡¢¹¬±¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÊ¸²½Åª¾ÝÄ§À¤òÊ»¤»»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡½£¶âµû¤Ï16À¤µª½éÆ¬¤ËÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢17À¤µªËö¤Ë±Ñ¹ñ¡¢18À¤µªÈ¾¤Ð¤Ë²¤½£³ÆÃÏ¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤¿¡£À¶Âå¤Ë¤ÏÊ¡½£¤ÇÁêÅö¤Êµ¬ÌÏ¤ÎÍÜ¿£¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1980Ç¯Âå¡¢È¤ò»È¤¦ÅÁÅýÅª¤ÊÊýË¡¤«¤é¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÃÓ¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤«¤ÄÀìÌçÅª¤Ç¥¨¥³¥í¥¸¥«¥ë¤ÊÍÜ¿£¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡½£¶âµû¤Ï¸½ºß¡¢ÅìÍÎ¤ÎÈþ³Ø¤òÂÎ¸½¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È³°¹ñ¤ÎÊ¸²½¸òÎ®¤òÃ´¤¦¡Ö¿å¾å¤Î»È¼Ô¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/ò²ÇÝÁ´¡Ë