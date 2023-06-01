◇明治安田J1百年構想リーグ第13節浦和2―0川崎F（2026年4月29日埼玉）明治安田J1百年構想リーグは各地で10試合を行い、浦和はホームで川崎Fに2―0で快勝した。2度のPK戦負けを含む連敗を7でストップ。成績不振によるマチェイ・スコルジャ監督（54）の解任を受けて緊急登板した田中達也暫定監督（43）が初采配を白星で飾った。緊急登板でチームを整備した。就任から1日。準備期間がほぼない中、田中暫定監督が自身の“色