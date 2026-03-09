この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師HISAKOが、自身のYouTubeチャンネルで「【縦抱きもOK】赤ちゃんが安心・安全な抱っこの方法！気をつけてほしいこと」と題した動画を公開。首がまだ座っていない赤ちゃんの抱き方について、多くの親が抱く疑問や不安に答えた。



動画では、首すわり前の赤ちゃんを縦抱きにすることについて、SNSなどで「背骨に良くない」「腰が潰れる」といった情報が拡散され、不安に思う親が多い現状に言及。さらに、専門家や祖父母世代からのアドバイスも様々で、「何を信じていいのかわからない」という混乱が生じがちだと指摘した。



これに対し、HISAKOさんは「縦でも横でも、どっちでもいいわけですよ」と断言。重要なのは抱っこの向きではなく、赤ちゃんにとって快適で安全な「姿勢」を保つことだとし、そのための3つのポイントを解説した。



1つ目のポイントは「股関節」。赤ちゃんが最も快適なのは、股関節がM字型にパカッと開いた状態だという。足をまっすぐ伸ばすような抱き方は、股関節脱臼の原因になる可能性があると注意を促した。



2つ目は「背骨のCカーブ」。赤ちゃんはお腹の中にいたときのように背中が丸まった姿勢が自然であり、このCカーブを保ってあげることが大切だと説明した。



3つ目は「顎の位置」。顎が胸についてしまうと気道が圧迫され呼吸がしづらくなるため、少し顎が上がった状態を意識することが重要だという。目安として、「ママが下を向いたときに赤ちゃんのおでこにキスできるような位置」が良いと具体的なアドバイスを送った。



これらのポイントは、縦抱きでも横抱きでも共通するという。横抱きの場合は、お股の間に腕を入れて支えることで、自然と足がM字に開き、背中のCカーブも作りやすくなる。動画では、どちらの抱き方でも3つのポイントをクリアできる具体的な方法が実演されている。



赤ちゃんの抱き方に関する様々な情報に惑わされがちだが、向きにこだわるのではなく、赤ちゃんの体の構造に基づいた正しい姿勢を意識することが、親子の安心なスキンシップにつながるだろう。