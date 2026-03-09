BTSのニューアルバム『ARIRANG』（韓国発売日：3月20日）のリリースに合わせ、Netflixが3月21日に世界同時ライブ配信する『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』の新たな予告動画が公開された。まるでBTSメンバーと一緒にいるかのような感覚を味わえる内容が、ファンの注目を集めている。

【動画】BTSメンバーとソファでライブ鑑賞！／メンバー揃ってのカムバックライブ予告動画が次々公開（4本）

■BTSメンバーとソファで一緒にライブ配信を鑑賞！？

映像は、「よく来たね」「ひさしぶりだね！」とメンバーに次々と声をかけられながら部屋へ入り、J-HOPE（ジェイホープ）とV（ヴィ）の間に座るシーンからスタート。

「何していたの？君のこと、特別に招待したんだよ」とこちらを見つめるSUGA（シュガ）。さらに「NetflixでBTSカムバックライブを見られるように、僕たちが全部準備しておいたんだから！」と、ペンライトを振りながら力説するJIN（ジン）。

J-HOPEから「食べるものは持ってきた？」と聞かれると、JIMIN（ジミン）が「僕たくさん持ってきたよ、グミ食べる？」とお菓子の袋を差し出す。するとVが「これ僕食べてもいい？」とそのグミを受け取り、JUNG KOOK（ジョングク）は「これ本当においしいよ」「これを食べながら一緒に楽しく見よう」とポップコーンを薦めてくれるという夢のようなシーンが展開する。

最後は「そろそろ準備をして、一緒に『BTS THE COMEBACK LIVE』を待とうか？」とRM（アールエム）からテレビのリモコンを手渡され、レトロなブラウン管テレビの電源を入れようとする場面で映像は締めくくられている。

BTSメンバーと一緒にスナックを手にライブ配信を見るというシチュエーションの動画に、SNSでは「夢のような設定の告知動画」「この空間に入りたいけど、多分心臓持たない」「同じポップコーン買おうかな」「ジンくん新しいアミボム持ってる！」「こういうわちゃわちゃ動画たくさん見たい！」「ワクワクが止まらない」「3月21日が超楽しみ！」といった熱気溢れる反応が寄せられている。続々と公開される告知動画に、カムバックに向けたファンの期待はさらに高まっている。

■BTSメンバーによる告知動画が次々公開！